Почта Любви в Театре им. Булгакова: выразите свои чувства особенно!

Музей-театр «Булгаковский дом» с радостью представляет уникальную услугу — «Почту Любви». Это особый способ выразить свои чувства и сделать приятное дорогому человеку, находящемуся далеко, или тому, кто рядом, но о ком вы хотите сказать что-то необычное.

Как это работает?

Мы предлагаем вам возможность отправить открытку с вашими самыми искренними словами через города, часовые пояса и километры. Это уникальный шанс заявить о своей любви с достоинством и романтикой.

Что вы получите?

Наша «Почта Любви» поможет вам передать ваше сердечное послание и сделать мир добрее. Независимо от того, хотите ли вы выразить нежность партнеру, поддержать друга или поделиться чувствами с членом семьи, мы с радостью поможем вам. Ведь любовь — это то, что объединяет нас и способно сделать мир лучше!

Как воспользоваться услугой?

Купите билет. Отправьте текст открытки, имя отправителя, имя и адрес получателя, а также подтверждение оплаты на электронную почту info@dombulgakova.ru.

🤍 Услуга доступна и для гостей музея — просто обратитесь к администратору. Почтовые расходы и конверт с Котом Бегемотом входят в стоимость!

Не упустите шанс!

«Почта Любви» — это ваш шанс сказать о своих чувствах и сделать мир добрее! Любовь спасет мир, а мы постараемся ей в этом немного помочь!