Почта Деда Мороза
Киноафиша Почта Деда Мороза

Спектакль Почта Деда Мороза

0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогодний праздник для детей в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальный спектакль для детей от 1 до 4 лет! На почте Деда Мороза трудятся волшебные гномы, которые, несмотря на предновогоднюю суету, не теряют бодрости духа. Они поют песни, рассказывают сказки и готовят сказочное представление для маленьких зрителей, в центре которого окажется история про Дюймовочку.

Что вас ждет на спектакле?

  • Удивительное музыкальное представление, наполненное волшебством и увлекательными поворотами сюжета.
  • Все персонажи, включая Дюймовочку, воплощены в куклах – лучших артистах, которые способны захватить внимание детей.
  • Живое музыкальное сопровождение создаст атмосферу праздника и веселья.

Развлекательные моменты

Спектакль предлагает множество интерактивных активностей:

  • Активное участие детей в представлении с играми и танцами.
  • Большая нарядная елка в уютном зале станет идеальным фоном для праздника.
  • Сказочные фотозоны, где можно запечатлеть удивительные мгновения.
  • Возможность сфотографироваться с героями сказки, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Удобство для маленьких зрителей

  • Умеренная громкость создает комфортную атмосферу для восприятия.
  • Оптимальная продолжительность спектакля не утомит детей.
  • Именные (не сладкие) подарки от Деда Мороза и Снегурочки при завершении представления.

Не упустите шанс подарить своему ребенку настоящую сказку! Мы ждем вас на нашем волшебном спектакле!

Купить билет на спектакль Почта Деда Мороза

Декабрь
Январь
18 декабря четверг
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
19 декабря пятница
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
22 декабря понедельник
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
23 декабря вторник
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
24 декабря среда
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
27 декабря суббота
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
29 декабря понедельник
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
30 декабря вторник
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
2 января пятница
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
3 января суббота
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
4 января воскресенье
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
7 января среда
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
8 января четверг
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
9 января пятница
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
10 января суббота
10:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
12:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
15:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 500 ₽

