Спектакль Почта Деда Мороза

Новогодний праздник для детей в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальный спектакль для детей от 1 до 4 лет! На почте Деда Мороза трудятся волшебные гномы, которые, несмотря на предновогоднюю суету, не теряют бодрости духа. Они поют песни, рассказывают сказки и готовят сказочное представление для маленьких зрителей, в центре которого окажется история про Дюймовочку.

Что вас ждет на спектакле?

Удивительное музыкальное представление, наполненное волшебством и увлекательными поворотами сюжета.

Все персонажи, включая Дюймовочку, воплощены в куклах – лучших артистах, которые способны захватить внимание детей.

Живое музыкальное сопровождение создаст атмосферу праздника и веселья.

Развлекательные моменты

Спектакль предлагает множество интерактивных активностей:

Активное участие детей в представлении с играми и танцами.

Большая нарядная елка в уютном зале станет идеальным фоном для праздника.

Сказочные фотозоны, где можно запечатлеть удивительные мгновения.

Возможность сфотографироваться с героями сказки, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Удобство для маленьких зрителей

Умеренная громкость создает комфортную атмосферу для восприятия.

Оптимальная продолжительность спектакля не утомит детей.

Именные (не сладкие) подарки от Деда Мороза и Снегурочки при завершении представления.

Не упустите шанс подарить своему ребенку настоящую сказку! Мы ждем вас на нашем волшебном спектакле!