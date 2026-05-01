Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Почемучкин сон
Киноафиша Почемучкин сон

Почемучкин сон

6+
Возраст 6+

О выставке

Приглашение к звездам: «Почемучкин сон» для юных зрителей в Пермском планетарии

Мир космоса всегда привлекал внимание как взрослых, так и детей. Именно поэтому в Пермском планетарии для юных зрителей, начиная с 5-6 лет, создана уникальная образовательная программа «Почемучкин сон». Эта программа даст ответы на множество вопросов, которые задают маленькие Почемучки.

Что можно узнать на программе?

Главный герой, мальчик Почемучка, вместе с юными зрителями будет исследовать:

  • Звездное небо: как сосчитать звезды и сколько их на самом деле?
  • Созвездия: почему знаменитый «ковш» из семи ярких звезд носит название Большая Медведица?
  • Планеты: откуда взялись имена планет Солнечной системы и кто стал первым покорителем космоса?

Особенности программы

Программа включает в себя увлекательную демонстрацию звездного неба. Зрители смогут увидеть уникальные эффекты, такие как мерцание северного сияния и проекцию «живого Солнца» прямо в зале. Это особая атмосфера, которая позволяет узнать о космосе в зрелищной и захватывающей форме.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые моменты и новые знания о космосе на программе «Почемучкин сон»!

Купить билет на выставка Почемучкин сон

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
30 мая суббота
12:00
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽
6 июня суббота
12:00
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽
20 июня суббота
12:00
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽

В ближайшие дни

Творческий мастер-класс по изготовлению свечи в банке и аромасаше
6+
Мастер-класс

Творческий мастер-класс по изготовлению свечи в банке и аромасаше

28 мая в 18:00 Ogonek
от 1800 ₽
Полнокупольная программа «Разноцветная Вселенная»
12+
Естественно-научные Лекция

Полнокупольная программа «Разноцветная Вселенная»

25 июня в 19:00 Планетарий
от 250 ₽
Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»
6+
Естественно-научные Лекция

Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»

20 июня в 15:00 Планетарий
от 250 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше