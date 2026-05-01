Приглашение к звездам: «Почемучкин сон» для юных зрителей в Пермском планетарии

Мир космоса всегда привлекал внимание как взрослых, так и детей. Именно поэтому в Пермском планетарии для юных зрителей, начиная с 5-6 лет, создана уникальная образовательная программа «Почемучкин сон». Эта программа даст ответы на множество вопросов, которые задают маленькие Почемучки.

Что можно узнать на программе?

Главный герой, мальчик Почемучка, вместе с юными зрителями будет исследовать:

Звездное небо: как сосчитать звезды и сколько их на самом деле?

Созвездия: почему знаменитый «ковш» из семи ярких звезд носит название Большая Медведица?

Планеты: откуда взялись имена планет Солнечной системы и кто стал первым покорителем космоса?

Особенности программы

Программа включает в себя увлекательную демонстрацию звездного неба. Зрители смогут увидеть уникальные эффекты, такие как мерцание северного сияния и проекцию «живого Солнца» прямо в зале. Это особая атмосфера, которая позволяет узнать о космосе в зрелищной и захватывающей форме.

