Спектакль Почему жизнь? Из песен маргиналов.

Почему жизнь? Из песен маргиналов.
Продолжительность 2 часа 20 минут с антрактом
Возраст 12+
Концерт в жанре ревю в театре «Шалом»

Название концерта вызывает множество вопросов: почему жизнь так сложна и несправедлива? Почему, жизнь, я такой, какой есть? Почему жизнь нужно прожить? Эти вопросы, знакомые каждому, особенно символично прозвучат в преддверии Нового года.

Для людей с особенностями развития найти ответы на эти вопросы становится настоящим испытанием. Часто они сталкиваются с отторжением и попадают в маргинальное сообщество, где поиск смысла жизни усложняется.

Маргиналом считается тот, чей вклад в культуру и общество воспринимается как ничтожный. Однако, искусство имеет силу менять восприятие, и то, что когда-то казалось маргинальным, может стать частью культурного наследия. С нашими артистами с особенностями развития мы исследуем музыкальные миры творцов, преодолевших отвержение в поисках смысла.

В процессе подготовки мы обнаружили множество примеров социального и культурного отторжения, но наиболее важными для нас стали вопросы, которые они задают о жизни и поиске ответов на них.

  • Авторы идеи: Андрей Афонин, Антон Аксюк
  • Художественный руководитель и режиссёр: Андрей Афонин
  • Музыкальный руководитель и режиссёр: Антон Аксюк
  • Хореограф: Татьяна Коновалова
  • Музыкальный педагог, со-руководитель ансамбля: Серафима Довгань
  • Художник по костюмам: Светлана Солдатова (при участии Елены Осиповой)
  • Саундпродюсер: Борис Долматов
  • Продюсеры: Ольга Трофимова, Ольга Городиская

  • Антон Аксюк
  • Серафима Довгань
  • Дмитрий Вдовин
  • Павел Журавихин
  • Максим Харламов
  • Александр Довгань
  • Марина Козлова
  • Елизавета Горохова
  • Евгений Говердовский
  • Александра Крахина
  • Андрей Деникаев
  • Анастасия Каткова
  • Алексей Гаврищук
  • Федор Шевчук
  • При участии: Ольга Чикина, Юлия Теуникова

Студия графического дизайна «Лист»

7 октября вторник
19:00
Шалом Москва, Варшавское ш., 71, корп. 1
от 800 ₽

