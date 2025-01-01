Спектакль Почему жизнь? Из песен маргиналов.

Концерт в жанре ревю в театре «Шалом»

Название концерта вызывает множество вопросов: почему жизнь так сложна и несправедлива? Почему, жизнь, я такой, какой есть? Почему жизнь нужно прожить? Эти вопросы, знакомые каждому, особенно символично прозвучат в преддверии Нового года.

Для людей с особенностями развития найти ответы на эти вопросы становится настоящим испытанием. Часто они сталкиваются с отторжением и попадают в маргинальное сообщество, где поиск смысла жизни усложняется.

Маргиналом считается тот, чей вклад в культуру и общество воспринимается как ничтожный. Однако, искусство имеет силу менять восприятие, и то, что когда-то казалось маргинальным, может стать частью культурного наследия. С нашими артистами с особенностями развития мы исследуем музыкальные миры творцов, преодолевших отвержение в поисках смысла.

В процессе подготовки мы обнаружили множество примеров социального и культурного отторжения, но наиболее важными для нас стали вопросы, которые они задают о жизни и поиске ответов на них.

Команда

Авторы идеи: Андрей Афонин, Антон Аксюк

Художественный руководитель и режиссёр: Андрей Афонин

Музыкальный руководитель и режиссёр: Антон Аксюк

Хореограф: Татьяна Коновалова

Музыкальный педагог, со-руководитель ансамбля: Серафима Довгань

Художник по костюмам: Светлана Солдатова (при участии Елены Осиповой)

Саундпродюсер: Борис Долматов

Продюсеры: Ольга Трофимова, Ольга Городиская

Исполнители

Антон Аксюк

Серафима Довгань

Дмитрий Вдовин

Павел Журавихин

Максим Харламов

Александр Довгань

Марина Козлова

Елизавета Горохова

Евгений Говердовский

Александра Крахина

Андрей Деникаев

Анастасия Каткова

Алексей Гаврищук

Федор Шевчук

При участии: Ольга Чикина, Юлия Теуникова

Партнёры проекта

Студия графического дизайна «Лист»