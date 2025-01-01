Спектакль Почему жизнь? Из песен маргиналов.

Название концерта вызывает множество вопросов: почему жизнь так сложна и несправедлива? Почему, жизнь, я такой, какой есть? Почему жизнь нужно прожить? Эти вопросы, знакомые каждому, особенно символично прозвучат в преддверии Нового года.
Для людей с особенностями развития найти ответы на эти вопросы становится настоящим испытанием. Часто они сталкиваются с отторжением и попадают в маргинальное сообщество, где поиск смысла жизни усложняется.
Маргиналом считается тот, чей вклад в культуру и общество воспринимается как ничтожный. Однако, искусство имеет силу менять восприятие, и то, что когда-то казалось маргинальным, может стать частью культурного наследия. С нашими артистами с особенностями развития мы исследуем музыкальные миры творцов, преодолевших отвержение в поисках смысла.
В процессе подготовки мы обнаружили множество примеров социального и культурного отторжения, но наиболее важными для нас стали вопросы, которые они задают о жизни и поиске ответов на них.
Студия графического дизайна «Лист»