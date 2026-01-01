Спектакль Почему я?

Почему я?
18+

О спектакле

Документальный проект Ирины Горбачевой на сцене Зимнего театра в Сочи

Уникальный проект Ирины Горбачевой, основанный на реальных событиях из её жизни, готов удивить зрителей. В спектакле «Почему я?» актриса ставит перед собой и зрителями важные вопросы: «Кто виноват?», «Что делать?», «Почему я?». Эти вопросы вызывают воспоминания и пересекаются с событиями, которые формируют нас на разных жизненных этапах.

Ирина Горбачёва, находясь в состоянии максимальной уязвимости, искренне делится своими размышлениями о том, в какой точке она оказалась. Спектакль отражает её стремление понять, что стоит оставить в себе, а от чего следует избавиться, чтобы стать настоящей — артисткой, дочерью, женщиной.

О чем спектакль?

Постановка представляет собой яркий и остроумный разговор о любви, драматических ситуациях и комедийных эпизодах из реальной жизни. Эти элементы складываются в многогранную картину личности, позволяя зрителю почувствовать эмоциональную насыщенность каждой истории.

Что ожидать от просмотра?

«Почему я?» — это не просто спектакль, а возможность взглянуть на судьбу через призму личных испытаний. Зрители получат шанс стать свидетелями уникального эмоционального опыта, в котором каждый найдет отражение своих вопросов и переживаний.

Не пропустите возможность стать частью этого искреннего и глубокого монолога, который заставляет задуматься о важнейших аспектах жизни.

Август
21 августа пятница
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2

