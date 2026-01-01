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Почему весна красна?
Киноафиша Почему весна красна?

Спектакль Почему весна красна?

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Весна в театре кукол

Башкирский государственный театр кукол приглашает самых маленьких зрителей на интерактивный спектакль «Зайчик, Белочка и Медвежонок». Это яркое представление предназначено для детей от 1 до 3 лет и расскажет о волшебном времени года — весне.

На сцене оживут любимые герои, которые познакомят малышей с чудесами природы. Куклы, выполненные из мягкого войлока, напоминают игрушки, а декорации оформлены в нежных пастельных тонах, что создаёт уютную атмосферу. В спектакле используются тихие звуки и приглушённый свет, чтобы малыши могли комфортно наслаждаться представлением.

Зрители услышат рассказы о цветах, птичках, зверятах и деревьях, что поможет детям понять и полюбить весну. Этот спектакль станет отличным выбором для родительского дня с детьми младше трёх лет, ищущих увлекательное и безопасное представление.

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