Спектакль Почему спешат часы

В Театре «Сфера» зрителей ожидает премьера спектакля по пьесе Б. Слейда «Same time, Next year». В центре сюжета — судьбоносная встреча бухгалтера и домохозяйки, обе жизни которых перевернуты после случайной встречи. С этом столкновением столкнутся сложившиеся жизни каждого из них: семья, дети и привычный уклад.
Спектакль наполнен музыкой известных композиторов — А. Шнитке, Ш. Умебаяши, Д. Хисаиши, Х. Кузняка, А. Коэна и К. Ботти. Эта саундтрека подчеркивает тонкие эмоции, которые будут сопровождать персонажей на протяжении всего спектакля.
Режиссер Екатерина Еланская представляет новую редакцию спектакля «Там же, тогда же», созданного в сотрудничестве с Театром жанровых миниатюр «Листья». Этот спектакль стал участником VIII Международного театрального фестиваля «Золотая провинция», где актер Дмитрий Новиков был отмечен призом за лучшую мужскую роль.
Спектакль задает читателю важные вопросы: что обретают герои, и что теряют? Как это желание и страсть отразится на их судьбах? Зрители станут свидетелями тонкой игры эмоций, в которой будут переплетаться улыбка и грусть, надежда и печаль.
В новой редакции спектакля выступят талантливые артисты: Елена Елова, Дмитрий Новиков, Владимир Аносов и Алексей Голубев. Их игра обещает стать незабываемым зрелищем, способным затронуть животрепещущие струны человеческой души.