Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Почему спешат часы
Билеты от 2000₽
Киноафиша Почему спешат часы

Спектакль Почему спешат часы

Постановка
Сфера 18+
Продолжительность 110 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Новый спектакль по пьесе Б. Слейда «Same time, Next year»

В Театре «Сфера» зрителей ожидает премьера спектакля по пьесе Б. Слейда «Same time, Next year». В центре сюжета — судьбоносная встреча бухгалтера и домохозяйки, обе жизни которых перевернуты после случайной встречи. С этом столкновением столкнутся сложившиеся жизни каждого из них: семья, дети и привычный уклад.

Музыка на фоне эмоций

Спектакль наполнен музыкой известных композиторов — А. Шнитке, Ш. Умебаяши, Д. Хисаиши, Х. Кузняка, А. Коэна и К. Ботти. Эта саундтрека подчеркивает тонкие эмоции, которые будут сопровождать персонажей на протяжении всего спектакля.

Искусство и награды

Режиссер Екатерина Еланская представляет новую редакцию спектакля «Там же, тогда же», созданного в сотрудничестве с Театром жанровых миниатюр «Листья». Этот спектакль стал участником VIII Международного театрального фестиваля «Золотая провинция», где актер Дмитрий Новиков был отмечен призом за лучшую мужскую роль.

Что ждет героев?

Спектакль задает читателю важные вопросы: что обретают герои, и что теряют? Как это желание и страсть отразится на их судьбах? Зрители станут свидетелями тонкой игры эмоций, в которой будут переплетаться улыбка и грусть, надежда и печаль.

Актерский состав

В новой редакции спектакля выступят талантливые артисты: Елена Елова, Дмитрий Новиков, Владимир Аносов и Алексей Голубев. Их игра обещает стать незабываемым зрелищем, способным затронуть животрепещущие струны человеческой души.

Купить билет на спектакль Почему спешат часы

Помощь с билетами
Март
Апрель
21 марта суббота
19:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 2000 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 2000 ₽

Фотографии

Почему спешат часы Почему спешат часы Почему спешат часы Почему спешат часы Почему спешат часы Почему спешат часы Почему спешат часы Почему спешат часы

В ближайшие дни

Повесть о Сонечке
16+
Драма
Повесть о Сонечке
16 марта в 19:30 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 1700 ₽
Ковчег
12+
Премьера Драма
Ковчег
23 марта в 19:00 Современник. Другая сцена
от 3000 ₽
Капитанская дочка
12+
Опера Детский Музыка
Капитанская дочка
12 апреля в 17:00 Театр на Басманной
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше