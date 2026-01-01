Спектакль Почему спешат часы

Новый спектакль по пьесе Б. Слейда «Same time, Next year»

В Театре «Сфера» зрителей ожидает премьера спектакля по пьесе Б. Слейда «Same time, Next year». В центре сюжета — судьбоносная встреча бухгалтера и домохозяйки, обе жизни которых перевернуты после случайной встречи. С этом столкновением столкнутся сложившиеся жизни каждого из них: семья, дети и привычный уклад.

Музыка на фоне эмоций

Спектакль наполнен музыкой известных композиторов — А. Шнитке, Ш. Умебаяши, Д. Хисаиши, Х. Кузняка, А. Коэна и К. Ботти. Эта саундтрека подчеркивает тонкие эмоции, которые будут сопровождать персонажей на протяжении всего спектакля.

Искусство и награды

Режиссер Екатерина Еланская представляет новую редакцию спектакля «Там же, тогда же», созданного в сотрудничестве с Театром жанровых миниатюр «Листья». Этот спектакль стал участником VIII Международного театрального фестиваля «Золотая провинция», где актер Дмитрий Новиков был отмечен призом за лучшую мужскую роль.

Что ждет героев?

Спектакль задает читателю важные вопросы: что обретают герои, и что теряют? Как это желание и страсть отразится на их судьбах? Зрители станут свидетелями тонкой игры эмоций, в которой будут переплетаться улыбка и грусть, надежда и печаль.

Актерский состав

В новой редакции спектакля выступят талантливые артисты: Елена Елова, Дмитрий Новиков, Владимир Аносов и Алексей Голубев. Их игра обещает стать незабываемым зрелищем, способным затронуть животрепещущие струны человеческой души.