Лекция о музыкальной ностальгии в Доме винтажной музыки

Музыкальный лекторий Дома винтажной музыки приглашает на лекцию «Ностальгия» — тему, ставшую одним из главных трендов в российской музыке последних лет. Но что, если тоска по прошлому сопровождала людей всегда, как в нашей, так и в зарубежной музыке?

На лекции музыкального критика и автора канала «Войс» Владимира Завьялова поднимутся следующие вопросы:

Когда и как началась ностальгия?

Спойлер: это произошло раньше, чем вы думаете.

Старые песни о главном

Почему именно этот проект стал символической отправной точкой тоски по былому?

Современные циклы ностальгии

Как так случилось, что мы ностальгируем по всему подряд и 20-летние циклы уже не работают так, как раньше?

Ностальгия как болезнь

Можно ли вообще говорить о ностальгии как о болезни? Поднимем этот важный вопрос.

Не упустите возможность узнать больше о phenomenon музыкальной ностальгии и её влиянии на современную культуру. Эта лекция будет полезна всем, кто интересуется музыкой и её историей.