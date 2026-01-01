Оповещения от Киноафиши
Почему музыка в РФ так больна ностальгией: лекция Владимира Завьялова

12+
Возраст 12+
О выставке

Лекция о музыкальной ностальгии в Доме винтажной музыки

Музыкальный лекторий Дома винтажной музыки приглашает на лекцию «Ностальгия» — тему, ставшую одним из главных трендов в российской музыке последних лет. Но что, если тоска по прошлому сопровождала людей всегда, как в нашей, так и в зарубежной музыке?

На лекции музыкального критика и автора канала «Войс» Владимира Завьялова поднимутся следующие вопросы:

Когда и как началась ностальгия?

Спойлер: это произошло раньше, чем вы думаете.

Старые песни о главном

Почему именно этот проект стал символической отправной точкой тоски по былому?

Современные циклы ностальгии

Как так случилось, что мы ностальгируем по всему подряд и 20-летние циклы уже не работают так, как раньше?

Ностальгия как болезнь

Можно ли вообще говорить о ностальгии как о болезни? Поднимем этот важный вопрос.

Не упустите возможность узнать больше о phenomenon музыкальной ностальгии и её влиянии на современную культуру. Эта лекция будет полезна всем, кто интересуется музыкой и её историей.

Март
11 марта среда
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1

