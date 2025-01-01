Почему лягушки поют? Кукольный спектакль Московского театра кукол

Приглашаем вас и ваших малышей на музыкальный бэби-спектакль по мотивам произведения современной писательницы Екатерины Панфиловой. Этот спектакль предназначен для детей от 2 лет и предлагает уникальный интерактивный опыт, знакомя маленьких зрителей с театром через игру, исследование, песню и танец.

Зрители сделают свой первый театральный шаг в волшебном мире летнего озера-болота, населенном удивительными обитателями. Главная героиня — любознательная и озорная лягушка. Она решает отправиться на поиски своей песни, ведь в жизни нет ничего важнее, чем найти свой голос.

Путешествие с лягушкой

На этом увлекательном пути лягушка не останется одна: к ней присоединится верный друг светлячок и, конечно, наши маленькие зрители. В компании друзей путешествовать веселее, и не так страшно!

Кого только не встретишь на этом большом озере! Встреча с чудесной мамой-уткой, в прошлом известной оперной певицей, подарит зрителям незабываемые моменты. Она исполняет песни со своим хором утят и вместе с малышами отправляется в музыкальное путешествие.

Забавные приключения

Не забудем о бобре-строителе, который попросит ребят помочь построить плотину, и мудром раке, который подскажет лягушке, какой же на самом деле должна быть её песня.

Спектакль наполнен живой музыкой и интерактивными элементами, которые обязательно подарят положительные эмоции каждому зрителю. В нашем волшебном пространстве первый театральный опыт вашего ребенка станет внимательным и бережным.