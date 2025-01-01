Спектакль «Почему каждый раз...» в Театре Терезы Дуровой

В Театре Терезы Дуровой на сцене вновь оживёт пьеса Опоздание на полтора часа авторов Жиральда Сиблейраса и Жана Делля в переводе Именитова. Спектакль под названием «Почему каждый раз...» обещает быть настоящей находкой для любителей психологических драм о семейных отношениях.

Сюжет

Главные герои - Пьер и Лоранс - собираются на ужин к друзьям, однако Лоранс решает обсудить важные аспекты их совместной жизни тридцатилетней давности. Пьер, уставший от долгих разговоров, ограничивает её десятью минутами. Тем не менее, быстрый диалог оказывается более сложным, чем ожидалось, и вскоре эти десять минут перерастают в внушительное опоздание.

Тематика

Пьеса затрагивает важные вопросы о взаимоотношениях, о том, как малейшие разговоры могут обернуться большими размышлениями. Этот спектакль поднимает тему семейных ценностей, компромиссов и любых моментов, которые формируют длинный путь совместной жизни.

Почему стоит посмотреть

«Почему каждый раз...» найдет отклик в сердцах зрителей, которые ценят глубокие истории о человеческих эмоциях и отношениях. Ожидайте честные диалоги, которые заставят задуматься и, возможно, переосмыслить собственные отношения.