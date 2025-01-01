Меню
18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по пьесе «Опоздание на полтора часа»

По пьесе Жиральда Сиблейраса и Жана Делля в переводе И. Именитова зрители смогут окунуться в мир неожиданных откровений и жизненных размышлений. В ролях: Людмила Артемьева и Вадим Андреев. Режиссер-постановщик — Юрий Стромов. Художник — Андрей Климов. Продолжительность спектакля составляет 2 часа с антрактом.

Сюжетная линия

Главные герои, Пьер и Лоранс, пригласили на ужин к друзьям. Время поджимает, и пара должна уйти, чтобы не опоздать. Однако Лоранс решает, что пришло время поговорить по душам. Её тревоги связаны с тридцатилетним совместным опытом. Пьер, в свою очередь, ставит строгий лимит: десять минут на обсуждение самой насущной проблемы.

Но эти десять минут затягиваются, и в итоге пара опаздывает на ужин на полтора часа. Спектакль затрагивает темы любви, отношений и искренности, поднимая вопросы, знакомые каждому из нас.

Интересные факты

Спектакль «Опоздание на полтора часа» уже успел завоевать сердца зрителей своей эмоциональностью и глубиной. Вы сможете увидеть, как обычные разговоры обрастают смыслом и вызывают резонирующие отклики у каждого из нас. Визуально спектакль привлекает внимание благодаря тонким и продуманным сценическим решениям, разработанным Андреем Климовым.

Приходите на спектакль, чтобы не только насладиться игрой талантливых актеров, но и задуматься о своих собственных отношениях и тех важностях, которые часто остаются незамеченными в повседневной суете.

Режиссер
Юрий Стромов
В ролях
Людмила Артемьева
Вадим Андреев
Вадим Андреев

Фотографии

