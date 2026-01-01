Спектакль Почему каждый раз...

Психологическая драма о человеческих отношениях

В Дворце молодёжи состоится интересная постановка по пьесе Жиральда Сиблейраса и Жана Делля в переводе И. Именитова «Опоздание на полтора часа». Режиссёр Юрий Стромов и художник Андрей Климов вдохнули жизнь в эту большую драму о взаимоотношениях двух людей.

Сюжет

Ситуация более чем обычная: Пьер и Лоранс приглашены на ужин к друзьям. Они уже должны выходить из дома, чтобы не опоздать, но Лоранс решает, что ей необходимо обсудить кое-что важное. Пьер ограничивает разговор десятью минутами, однако выясняется, что за это время они будут обсуждать тридцать лет совместной жизни. В итоге десятиминутная задержка перерастает в опоздание на полтора часа.

Актеры

В главных ролях спектакля выступают яркие представители театрального искусства: Людмила Артемьева и Вадим Андреев. Их исполнение помогает раскрыть глубину чувств и эмоций персонажей.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который заставит задуматься о важности общения и понимания в отношениях.