Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Почему каждый раз...
Киноафиша Почему каждый раз...

Спектакль Почему каждый раз...

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О спектакле

Психологическая драма о человеческих отношениях

В Дворце молодёжи состоится интересная постановка по пьесе Жиральда Сиблейраса и Жана Делля в переводе И. Именитова «Опоздание на полтора часа». Режиссёр Юрий Стромов и художник Андрей Климов вдохнули жизнь в эту большую драму о взаимоотношениях двух людей.

Сюжет

Ситуация более чем обычная: Пьер и Лоранс приглашены на ужин к друзьям. Они уже должны выходить из дома, чтобы не опоздать, но Лоранс решает, что ей необходимо обсудить кое-что важное. Пьер ограничивает разговор десятью минутами, однако выясняется, что за это время они будут обсуждать тридцать лет совместной жизни. В итоге десятиминутная задержка перерастает в опоздание на полтора часа.

Актеры

В главных ролях спектакля выступают яркие представители театрального искусства: Людмила Артемьева и Вадим Андреев. Их исполнение помогает раскрыть глубину чувств и эмоций персонажей.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который заставит задуматься о важности общения и понимания в отношениях.

В ролях
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше