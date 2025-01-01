Спектакль Почему девушки выбирают плохих парней: Александр Бессонов

Новая программа Александра Бессонова: «Ху из мистер Фролов?»

Для тех, кто знаком с творчеством Александра Бессонова, есть и второе название новой программы — «Ху из мистер Фролов?». В этот раз автор пригласит зрителей в мир плутовского романа, исследуя образ обаятельного мошенника Олега Фролова, героя его рассказов.

Проблематика справедливости

Почему такие персонажи, как Ходжа Насреддин, Швейк и Остап Бендер, нарушают закон, но при этом завоевывают любовь общества? Как судьи, прокуроры и адвокаты веками ищут справедливости? Что же такое справедливость на самом деле? На эти и другие вопросы мы будем разбираться вместе с Александром Бессоновым.

Об авторе

Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска. Он автор нескольких книг, среди которых «Чарли», «Добрее» и «Мадам». Его рассказ «Граф Монте-Кристо» был отмечен на фестивале «БеспринцЫпные чтения», где он стал победителем.

Трогательные и наполненные светлым юмором истории Бессонова приобрели популярность среди его подписчиков в социальных сетях. Их с большим удовольствием читают со сцены такие резиденты, как Катерина Шпица, Павел Деревянко и Максим Матвеев.

Книги и мероприятия

«Мадам» — одна из самых продаваемых книг 2023 года с тиражом более 20 000 экземпляров. Однако на литературном вечере книги продаваться не будут. Рекомендуется приобрести их заранее и принести с собой. Автор с радостью подпишет их после мероприятия.

Книги Александра Бессонова можно найти в любом книжном магазине, а также на таких платформах, как Озон и ВБ. В его bibliografie входят: «Мадам», «Старшая по подъезду», «Добрее» и «Чарли 2.0».