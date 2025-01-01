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Почему девушки выбирают плохих парней: Александр Бессонов
Билеты от 900₽
Киноафиша Почему девушки выбирают плохих парней: Александр Бессонов

Спектакль Почему девушки выбирают плохих парней: Александр Бессонов

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 12+
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Новая программа Александра Бессонова: «Ху из мистер Фролов?»

Для тех, кто знаком с творчеством Александра Бессонова, есть и второе название новой программы — «Ху из мистер Фролов?». В этот раз автор пригласит зрителей в мир плутовского романа, исследуя образ обаятельного мошенника Олега Фролова, героя его рассказов.

Проблематика справедливости

Почему такие персонажи, как Ходжа Насреддин, Швейк и Остап Бендер, нарушают закон, но при этом завоевывают любовь общества? Как судьи, прокуроры и адвокаты веками ищут справедливости? Что же такое справедливость на самом деле? На эти и другие вопросы мы будем разбираться вместе с Александром Бессоновым.

Об авторе

Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска. Он автор нескольких книг, среди которых «Чарли», «Добрее» и «Мадам». Его рассказ «Граф Монте-Кристо» был отмечен на фестивале «БеспринцЫпные чтения», где он стал победителем.

Трогательные и наполненные светлым юмором истории Бессонова приобрели популярность среди его подписчиков в социальных сетях. Их с большим удовольствием читают со сцены такие резиденты, как Катерина Шпица, Павел Деревянко и Максим Матвеев.

Книги и мероприятия

«Мадам» — одна из самых продаваемых книг 2023 года с тиражом более 20 000 экземпляров. Однако на литературном вечере книги продаваться не будут. Рекомендуется приобрести их заранее и принести с собой. Автор с радостью подпишет их после мероприятия.

Книги Александра Бессонова можно найти в любом книжном магазине, а также на таких платформах, как Озон и ВБ. В его bibliografie входят: «Мадам», «Старшая по подъезду», «Добрее» и «Чарли 2.0».

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Вне поля зрения
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Пластический
Вне поля зрения
21 сентября в 20:00 Практика
от 2000 ₽
Чудеса в решете
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Детский
Чудеса в решете
4 августа в 13:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
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