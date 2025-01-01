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Почему девушки выбирают плохих парней: Александр Бессонов
Киноафиша Почему девушки выбирают плохих парней: Александр Бессонов

Спектакль Почему девушки выбирают плохих парней: Александр Бессонов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральный вечер с Александром Бессоновым: «Ху из мистер Фролов?»

Для поклонников творчества Александра Бессонова есть радостная новость: в его новой программе под названием «Ху из мистер Фролов?» зрители смогут погрузиться в мир обаятельного мошенника Олега Фролова. На этот раз речь пойдет о плутовском романе и о том, почему такие персонажи, как Ходжа Насреддин, Казанова и Остап Бендер, вызывают симпатию у общества, несмотря на нарушение закона.

Вечер обещает стать увлекательным путешествием вглубь темы справедливости. Зачем судьи, прокуроры и адвокаты веками ищут ее? Что такое справедливость в нашем понимании? На эти и другие вопросы мы будем разбираться вместе с вами.

О мастере короткой прозы

Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска. Он известен своими книгами: «Чарли», «Добрее», «Мадам». Его рассказ «Граф Монте-Кристо» был отмечен на фестивале «БеспринцЫпные чтения», где он стал победителем. Трогательные и наполненные светлым юмором истории Александра нашли отклик у множества читателей в социальных сетях.

Литературный вечер

На сцене его произведения с удовольствием читают такие резиденты «БеспринцЫпных чтений», как Катерина Шпица, Павел Деревянко, Максим Матвеев и другие. Книга «Мадам» стала одной из самых продаваемых в 2023 году с тиражом более 20 000 экземпляров.

Важно отметить, что на литературном вечере книги продаваться не будут. Однако вы можете приобрести их заранее и принести с собой. Александр с радостью подпишет ваши экземпляры после мероприятия.

Где найти книги

Четыре книги Александра Бессонова: «Мадам», «Старшая по подъезду», «Добрее», «Чарли 2.0» доступны в любом книжном магазине, а также на платформах Озон и ВБ.

Не упустите возможность погрузиться в увлекательный мир литературного искусства с Александром Бессоновым и его новыми героями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 сентября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 800 ₽

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