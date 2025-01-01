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Почему деревья не ходят
Киноафиша Почему деревья не ходят

Спектакль Почему деревья не ходят

Постановка
Большой театр кукол 0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль о том, как важно оставаться собой

Этот спектакль рассказывает о важности следования своей истинной природе с самого детства. Главная героиня – маленькая Ива – начинает замечать, что все вокруг движутся: кто-то прыгает, кто-то летает или ползает. Но только она одна стоит неподвижно. Ива еще не знает, что её жизненный путь – особенный, и впереди её ждет собственное уникальное предназначение.

История для детей и взрослых

Постановка по мотивам одноимённого произведения Бориса Заходера адресована детям от трех лет, но будет интересна и для ребят постарше, а также для их родителей. Молодые актёры на сцене передают трепет и красоту этой истории, которая затрагивает сердце каждого зрителя. Для маленьких зрителей спектакль станет вдохновляющим уроком, помогая им лучше понять себя и принять свою уникальность.

Режиссер
Стефания Гараева-Жученко
В ролях
Алена Волкова
Алена Белова
Роман Фурштатский
Марина Хомутова
Мария Батрасова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽

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