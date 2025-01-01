Спектакль Почему деревья не ходят

Спектакль о том, как важно оставаться собой

Этот спектакль рассказывает о важности следования своей истинной природе с самого детства. Главная героиня – маленькая Ива – начинает замечать, что все вокруг движутся: кто-то прыгает, кто-то летает или ползает. Но только она одна стоит неподвижно. Ива еще не знает, что её жизненный путь – особенный, и впереди её ждет собственное уникальное предназначение.

История для детей и взрослых

Постановка по мотивам одноимённого произведения Бориса Заходера адресована детям от трех лет, но будет интересна и для ребят постарше, а также для их родителей. Молодые актёры на сцене передают трепет и красоту этой истории, которая затрагивает сердце каждого зрителя. Для маленьких зрителей спектакль станет вдохновляющим уроком, помогая им лучше понять себя и принять свою уникальность.