Почему Чайковский спрятался под диваном?
Киноафиша Почему Чайковский спрятался под диваном?

Спектакль Почему Чайковский спрятался под диваном?

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка и истории: чтение по мотивам Стивена Иссерлиса

Порой бывает сложно целый час слушать произведения Гайдна или, например, Чайковского. Одна из причин этого — недостаток знаний о тех историях, которые скрываются за их музыкой. Если немного углубиться в биографию композитора, то восприятие произведений станет гораздо более увлекательным!

На фестивале состоится читка по мотивам книги британского музыканта Стивена Иссерлиса, где зрителям расскажут нескучные истории о нескольких композиторах и их музыке. Этот формат подойдёт как тем, кто готов углубиться в музыку, так и тем, кто предпочитает более лёгкое восприятие.

Знакомые и новые артисты

Зрителей фестиваля ожидает яркое выступление как новых артистов, так и уже хорошо знакомых. В числе участников — Игорь Астапенко, Наталия Борисова, Валерия Жмуренко, Иван Капорин и Аделина Львова. Эти исполнители гарантируют незабываемые впечатления и увлекательное путешествие в мир музыки!

Режиссер
Вероника Бевза
В ролях
Игорь Астапенко
Наталия Борисова
Валерия Жмуренко
Иван Капорин
Аделина Львова

Октябрь
15 октября среда
19:00
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
от 800 ₽

Фотографии

Почему Чайковский спрятался под диваном? Почему Чайковский спрятался под диваном? Почему Чайковский спрятался под диваном? Почему Чайковский спрятался под диваном? Почему Чайковский спрятался под диваном? Почему Чайковский спрятался под диваном?

