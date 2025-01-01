Спектакль Почему Чайковский спрятался под диваном?

Музыка и истории: чтение по мотивам Стивена Иссерлиса

Порой бывает сложно целый час слушать произведения Гайдна или, например, Чайковского. Одна из причин этого — недостаток знаний о тех историях, которые скрываются за их музыкой. Если немного углубиться в биографию композитора, то восприятие произведений станет гораздо более увлекательным!

На фестивале состоится читка по мотивам книги британского музыканта Стивена Иссерлиса, где зрителям расскажут нескучные истории о нескольких композиторах и их музыке. Этот формат подойдёт как тем, кто готов углубиться в музыку, так и тем, кто предпочитает более лёгкое восприятие.

Знакомые и новые артисты

Зрителей фестиваля ожидает яркое выступление как новых артистов, так и уже хорошо знакомых. В числе участников — Игорь Астапенко, Наталия Борисова, Валерия Жмуренко, Иван Капорин и Аделина Львова. Эти исполнители гарантируют незабываемые впечатления и увлекательное путешествие в мир музыки!