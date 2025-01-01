Меню
Поцелуй
Киноафиша Поцелуй

Спектакль Поцелуй

16+
Режиссер Сергей Болотин
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Стендап-мюзикл о хитросплетениях любви

Первый поцелуй — всегда испытание. Он старается завоевать ее доверие, она сомневается в искренности его чувств. На протяжении спектакля разворачиваются страсти, романтика, интрига, юмор и даже скандал. Главные герои используют все доводы, но слов недостаточно, и они переходят на язык музыки.

Музыкальные номера

В их блестящем исполнении прозвучат лучшие эстрадные хиты и дуэты из мировых мюзиклов о любви, среди которых:

  • «Ромео и Джульетта»
  • «Граф Монте-Кристо»
  • «Анна Каренина»
  • «Бал вампиров»
  • «Мастер и Маргарита»
  • «Джейн Эйр»

Удастся ли герою добиться поцелуя красавицы? Возможно, именно вам предстоит повлиять на ее решение!

Представляем актеров

В спектакле участвуют:

  • Сергей Болотин — художественный руководитель Академии мюзикла Вячеслава Гнедака, артист мюзиклов «Кабаре ночного города», «Чикаго и кабаре» и др., сценарист, режиссер, участник шоу «Ну-ка, все вместе!»
  • Светлана Мосина — артистка мюзиклов, звезда «Чикаго и кабаре», педагог по вокалу, участница телешоу и международного фестиваля «Славянский базар».

Команда

Режиссер и автор сценария — Сергей Болотин. Хореографом выступила Ангелина Друбецкая. Продюсер — Виталий Злотников.

Длительность спектакля

Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут. Не упустите возможность насладиться этим увлекательным театральным опытом!

