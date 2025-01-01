Первый поцелуй — всегда испытание. Он старается завоевать ее доверие, она сомневается в искренности его чувств. На протяжении спектакля разворачиваются страсти, романтика, интрига, юмор и даже скандал. Главные герои используют все доводы, но слов недостаточно, и они переходят на язык музыки.
В их блестящем исполнении прозвучат лучшие эстрадные хиты и дуэты из мировых мюзиклов о любви, среди которых:
Удастся ли герою добиться поцелуя красавицы? Возможно, именно вам предстоит повлиять на ее решение!
В спектакле участвуют:
Режиссер и автор сценария — Сергей Болотин. Хореографом выступила Ангелина Друбецкая. Продюсер — Виталий Злотников.
Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут. Не упустите возможность насладиться этим увлекательным театральным опытом!