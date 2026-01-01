Победный Май

Теплый семейный концерт вокально-инструментального ансамбля «Белые Росы»
В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет концерт вокально-инструментального ансамбля «Белые Росы». В программе — яркие русские народные и казачьи песни, а также произведения советских и современных российских авторов.
Среди композиций, которые будут звучать в этот день, можно встретить классические и любимые песни, такие как «Восходило красно солнышко», «Шашку бери» и «Катюша». Этот концерт станет прекрасным поводом вспомнить о связи поколений и укрепить ее через музыку.
Празднование Дня Победы
День Победы — это один из самых значимых праздников в истории нашей страны. В этот день традиционно проходят множество торжественных мероприятий. Вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» предлагает отметить этот день в теплой и дружелюбной атмосфере, где мы можем вспомнить близких, почтить семейные традиции и спеть песни, которые пели наши отцы и деды.
Эти добрые и знакомые мелодии объединяют нас, а хорошая песня согревает сердца. Приглашаем вас на этот замечательный семейный концерт, посвященный нашей Победе.
Программа концерта
- Русская народная песня «Восходило красно солнышко»
- Частушки Новосибирской области
- Наигрыши на гармошках (обработка А. Фершалова)
- Русская народная песня «У нас ноне белый день»
- Музыка О. Иванова, слова Б. Бартосевича «Доберусь до Убинки»
- Музыка Ю. Кузнецова, слова А. Ордынца «Земляки-Сибиряки»
- Казачья походная песня «Шашку бери»
- Музыка О. Иванова, слова В. Проскурякова «Казачья»
- Музыка О. Иванова, слова Дм. Кедрина «Россия, благослови!»
- Музыка О. Иванова, слова А. Прокофьева «Товарищ»
- Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова «Белоруссия»
- Музыка М. Фрадкина, слова С. Острова «У деревни Крюково»
- Музыка Н. Сацуры, слова В. Ковальчука «Переживём»
- Музыка Н. Богословского, слова Е. Долматовского «Лизавета»
- Музыка Ю. Мартынова, слова С. Каргашина «На горе, на горушке»
- Музыка А. Лепина, слова А. Фатьянова «Если б гармошка умела»
- Музыка О. Сорокина, слова Е. Муравьева «Две березки»
- Музыка В. Баснера, слова М. Матусовского «Березовый сок»
- Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского «Катюша»
- Музыка А. Ермолова, слова С. Золотухина «Я вернусь победителем»
- Музыка братьев Покрасс, слова Ц. Солодаря «Казаки в Берлине»
- Музыка А. Новикова, слова Я. Шведова «Смуглянка»
- Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова «День Победы»
Приходите на концерт, чтобы послушать знакомые мелодии и насладиться атмосферой единства и тепла!