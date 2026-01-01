Победный Май

Теплый семейный концерт вокально-инструментального ансамбля «Белые Росы»

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет концерт вокально-инструментального ансамбля «Белые Росы». В программе — яркие русские народные и казачьи песни, а также произведения советских и современных российских авторов.

Среди композиций, которые будут звучать в этот день, можно встретить классические и любимые песни, такие как «Восходило красно солнышко», «Шашку бери» и «Катюша». Этот концерт станет прекрасным поводом вспомнить о связи поколений и укрепить ее через музыку.

Празднование Дня Победы

День Победы — это один из самых значимых праздников в истории нашей страны. В этот день традиционно проходят множество торжественных мероприятий. Вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» предлагает отметить этот день в теплой и дружелюбной атмосфере, где мы можем вспомнить близких, почтить семейные традиции и спеть песни, которые пели наши отцы и деды.

Эти добрые и знакомые мелодии объединяют нас, а хорошая песня согревает сердца. Приглашаем вас на этот замечательный семейный концерт, посвященный нашей Победе.

Программа концерта

Русская народная песня «Восходило красно солнышко»

Частушки Новосибирской области

Наигрыши на гармошках (обработка А. Фершалова)

Русская народная песня «У нас ноне белый день»

Музыка О. Иванова, слова Б. Бартосевича «Доберусь до Убинки»

Музыка Ю. Кузнецова, слова А. Ордынца «Земляки-Сибиряки»

Казачья походная песня «Шашку бери»

Музыка О. Иванова, слова В. Проскурякова «Казачья»

Музыка О. Иванова, слова Дм. Кедрина «Россия, благослови!»

Музыка О. Иванова, слова А. Прокофьева «Товарищ»

Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова «Белоруссия»

Музыка М. Фрадкина, слова С. Острова «У деревни Крюково»

Музыка Н. Сацуры, слова В. Ковальчука «Переживём»

Музыка Н. Богословского, слова Е. Долматовского «Лизавета»

Музыка Ю. Мартынова, слова С. Каргашина «На горе, на горушке»

Музыка А. Лепина, слова А. Фатьянова «Если б гармошка умела»

Музыка О. Сорокина, слова Е. Муравьева «Две березки»

Музыка В. Баснера, слова М. Матусовского «Березовый сок»

Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского «Катюша»

Музыка А. Ермолова, слова С. Золотухина «Я вернусь победителем»

Музыка братьев Покрасс, слова Ц. Солодаря «Казаки в Берлине»

Музыка А. Новикова, слова Я. Шведова «Смуглянка»

Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова «День Победы»

Приходите на концерт, чтобы послушать знакомые мелодии и насладиться атмосферой единства и тепла!