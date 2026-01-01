Победный Май
Киноафиша Победный Май

Победный Май

12+
Возраст 12+

О концерте

Теплый семейный концерт вокально-инструментального ансамбля «Белые Росы»

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет концерт вокально-инструментального ансамбля «Белые Росы». В программе — яркие русские народные и казачьи песни, а также произведения советских и современных российских авторов.

Среди композиций, которые будут звучать в этот день, можно встретить классические и любимые песни, такие как «Восходило красно солнышко», «Шашку бери» и «Катюша». Этот концерт станет прекрасным поводом вспомнить о связи поколений и укрепить ее через музыку.

Празднование Дня Победы

День Победы — это один из самых значимых праздников в истории нашей страны. В этот день традиционно проходят множество торжественных мероприятий. Вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» предлагает отметить этот день в теплой и дружелюбной атмосфере, где мы можем вспомнить близких, почтить семейные традиции и спеть песни, которые пели наши отцы и деды.

Эти добрые и знакомые мелодии объединяют нас, а хорошая песня согревает сердца. Приглашаем вас на этот замечательный семейный концерт, посвященный нашей Победе.

Программа концерта

  • Русская народная песня «Восходило красно солнышко»
  • Частушки Новосибирской области
  • Наигрыши на гармошках (обработка А. Фершалова)
  • Русская народная песня «У нас ноне белый день»
  • Музыка О. Иванова, слова Б. Бартосевича «Доберусь до Убинки»
  • Музыка Ю. Кузнецова, слова А. Ордынца «Земляки-Сибиряки»
  • Казачья походная песня «Шашку бери»
  • Музыка О. Иванова, слова В. Проскурякова «Казачья»
  • Музыка О. Иванова, слова Дм. Кедрина «Россия, благослови!»
  • Музыка О. Иванова, слова А. Прокофьева «Товарищ»
  • Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова «Белоруссия»
  • Музыка М. Фрадкина, слова С. Острова «У деревни Крюково»
  • Музыка Н. Сацуры, слова В. Ковальчука «Переживём»
  • Музыка Н. Богословского, слова Е. Долматовского «Лизавета»
  • Музыка Ю. Мартынова, слова С. Каргашина «На горе, на горушке»
  • Музыка А. Лепина, слова А. Фатьянова «Если б гармошка умела»
  • Музыка О. Сорокина, слова Е. Муравьева «Две березки»
  • Музыка В. Баснера, слова М. Матусовского «Березовый сок»
  • Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского «Катюша»
  • Музыка А. Ермолова, слова С. Золотухина «Я вернусь победителем»
  • Музыка братьев Покрасс, слова Ц. Солодаря «Казаки в Берлине»
  • Музыка А. Новикова, слова Я. Шведова «Смуглянка»
  • Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова «День Победы»

Приходите на концерт, чтобы послушать знакомые мелодии и насладиться атмосферой единства и тепла!

Май
9 мая суббота
15:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 400 ₽

