Победителям посвящается!
Победителям посвящается!

Победителям посвящается!

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Выставка «Сквозь призму войны: искусство и память»

В новосибирской экспозиции представлено более 120 произведений изобразительного искусства, охватывающих различные жанры: живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Все они были созданы отечественными художниками и скульпторами первой величины, такими как Александр Самохвалов, Алексей Пахомов, Павел Корин и Екатерина Белашова-Алексеева.

Тематика выставки

Основная цель выставки — отразить ключевые события Великой Отечественной войны. Здесь можно найти документальные боевые зарисовки и этюды художников-фронтовиков, а также пронзительные образы детей войны и сюжеты, связанные с блокадой Ленинграда. Особое внимание уделяется эпическим образам военной Москвы и побежденного Берлина.

Культурная жизнь Новосибирска

В экспозиции значительное место занимает искусство, отражающее повседневные заботы и чаяния жителей Новосибирска военных и послевоенных лет. Посетители увидят уникальные пейзажи с новосибирскими видами, тематические картины и портреты выдающихся артистов, писателей, музыкантов и художников, оказавшихся в нашем городе в период эвакуации.

Работы современных художников

На выставке представлены произведения известных новосибирских художников фронтового поколения, таких как Анатолий Пятков, Василий Хлынов и Петр Давыдов, а также работы современных авторов, включая Валерия Нестерова, Вадима Иванкина и Александра Беляева. Их творчество сквозь призму исторической и семейной памяти выражает индивидуальное отношение к трагическим событиям 1941–1945 годов.

Оригинальное оформление проекта

Проект оформлен таким образом, что позволяет посетителям погрузиться в атмосферу Новосибирска, ставшего во время войны своеобразным Ноевым ковчегом. Экспозиция включает хронику основных культурных событий города 1941–1945 годов, мемориальную инсталляцию «Герои фронта и тыла» и подлинные архивные материалы, отражающие деятельность Новосибирской организации Союза художников в суровые военные годы.

Темы разделов выставки

Экспозиция состоит из взаимосвязанных тематических разделов:

  • «Культурный ковчег. Новосибирск в годы войны»
  • «Фронтовыми дорогами»
  • «Когда ковалась победа»
  • «Художник и война»
  • «Связь времен. Память о войне в искусстве Новосибирска»

Образный и документальный ряд выставки показывает связь между поколениями и эпохами, призывая обратить внимание на сложные переплетения судеб людей, опаленных пламенем Великой Отечественной войны.

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 250 ₽

