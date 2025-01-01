Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Победа. Реквием
Билеты от 2000₽
Киноафиша Победа. Реквием

Спектакль Победа. Реквием

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Сценическое представление о войне на основе военных песен разных эпох

Спектакль «Победа. Реквием» посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это пронзительное представление о войне создано на основе военных песен разных эпох.

Творческая команда

На сцену выходят только женщины — певицы, актрисы, музыканты. Они исполняют довоенные, военные и послевоенные песни. Каждая мелодия отражает бои и потери, короткие встречи и долгую разлуку, верность и любовь. В спектакле звучат такие известные композиции, как «Катюша», «Вечер на рейде», «Эх, дороги» и многие другие.

Звуки войны и надежды

Песни, которые прозвучат в постановке, создаются в новых аранжировках. Они включают произведения таких авторов, как Василий Соловьев-Седой, Булат Окуджава, Матвей Блантер и Владимир Высоцкий. Отрывки из подлинных фронтовых писем воинов, ушедших защищать своих близких и Родину, читает в записи Дмитрий Куличков.

Ключевые песни спектакля

  • «Вечер на рейде» — В. Соловьев-Седой, А. Чуркин
  • «Заветный камень» — Б. Мокроусов, А. Жаров
  • «Катюша» — М. Блантер, М. Исаковский
  • «Колыбельная» — М. Блантер, А. Коваленков
  • Старинная солдатская песня — Б. Окуджава
  • «Воспоминание Лизы» — вокализ из оперы К. Молчанова «А зори здесь тихие»
  • «Рябины» — В. Гаврилин, А . Шульгина (из цикла «Военные письма»)
  • «До свидания, мальчики» — Б. Окуджава
  • «Так случилось, мужчины ушли» — В. Высоцкий
  • «Эх, дороги» — А. Новиков, Л. Ошанин
  • «Баллада о военных летчицах» — Е. Крылатов, Е. Евтушенко
  • «Нежность» — А. Пахмутова, Н. Добронравов
  • «Уходили парни на войну» — В. Баснер, Р. Казакова
  • «Простите пехоте» — Б. Окуджава
  • «Эхо» — В. Высоцкий
  • «Der alef-beis» («На припечке») — М. Варшавский
  • «Под горой растут цветочки» — русская народная песня
  • «На всю оставшуюся жизнь» — В. Баснер, П. Фоменко, Б. Вахтин
  • «Там, где была война» — В. Дмитриев, А. Ольгин
  • «Соловьи» — В. Соловьёв-Седой, А. Фатьянов

Также в спектакле звучат русские народные частушки, фрагменты фортепианного трио №2 Д. Шостаковича, музыка Дж. Вильямса из кинофильма «Список Шиндлера» и отрывки из военных писем.

Купить билет на спектакль Победа. Реквием

Помощь с билетами
Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Ученая семейка и роботы
0+
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и роботы
4 октября в 14:00 Центральный дом актера
от 1500 ₽
Новые похождения Кота в сапогах
6+
Детский Иммерсивный
Новые похождения Кота в сапогах
28 октября в 16:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Майнкрафт VS Роблокс: Челлендж Шоу
0+
Детский Иммерсивный
Майнкрафт VS Роблокс: Челлендж Шоу
2 ноября в 11:00 Зоодепо в Московском зоопарке
от 1290 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше