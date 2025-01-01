Сценическое представление о войне на основе военных песен разных эпох
Спектакль «Победа. Реквием» посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это пронзительное представление о войне создано на основе военных песен разных эпох.
Творческая команда
На сцену выходят только женщины — певицы, актрисы, музыканты. Они исполняют довоенные, военные и послевоенные песни. Каждая мелодия отражает бои и потери, короткие встречи и долгую разлуку, верность и любовь. В спектакле звучат такие известные композиции, как «Катюша», «Вечер на рейде», «Эх, дороги» и многие другие.
Звуки войны и надежды
Песни, которые прозвучат в постановке, создаются в новых аранжировках. Они включают произведения таких авторов, как Василий Соловьев-Седой, Булат Окуджава, Матвей Блантер и Владимир Высоцкий. Отрывки из подлинных фронтовых писем воинов, ушедших защищать своих близких и Родину, читает в записи Дмитрий Куличков.
Ключевые песни спектакля
- «Вечер на рейде» — В. Соловьев-Седой, А. Чуркин
- «Заветный камень» — Б. Мокроусов, А. Жаров
- «Катюша» — М. Блантер, М. Исаковский
- «Колыбельная» — М. Блантер, А. Коваленков
- Старинная солдатская песня — Б. Окуджава
- «Воспоминание Лизы» — вокализ из оперы К. Молчанова «А зори здесь тихие»
- «Рябины» — В. Гаврилин, А . Шульгина (из цикла «Военные письма»)
- «До свидания, мальчики» — Б. Окуджава
- «Так случилось, мужчины ушли» — В. Высоцкий
- «Эх, дороги» — А. Новиков, Л. Ошанин
- «Баллада о военных летчицах» — Е. Крылатов, Е. Евтушенко
- «Нежность» — А. Пахмутова, Н. Добронравов
- «Уходили парни на войну» — В. Баснер, Р. Казакова
- «Простите пехоте» — Б. Окуджава
- «Эхо» — В. Высоцкий
- «Der alef-beis» («На припечке») — М. Варшавский
- «Под горой растут цветочки» — русская народная песня
- «На всю оставшуюся жизнь» — В. Баснер, П. Фоменко, Б. Вахтин
- «Там, где была война» — В. Дмитриев, А. Ольгин
- «Соловьи» — В. Соловьёв-Седой, А. Фатьянов
Также в спектакле звучат русские народные частушки, фрагменты фортепианного трио №2 Д. Шостаковича, музыка Дж. Вильямса из кинофильма «Список Шиндлера» и отрывки из военных писем.