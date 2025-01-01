Сценическое представление о войне на основе военных песен разных эпох

Спектакль «Победа. Реквием» посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это пронзительное представление о войне создано на основе военных песен разных эпох.

Творческая команда

На сцену выходят только женщины — певицы, актрисы, музыканты. Они исполняют довоенные, военные и послевоенные песни. Каждая мелодия отражает бои и потери, короткие встречи и долгую разлуку, верность и любовь. В спектакле звучат такие известные композиции, как «Катюша», «Вечер на рейде», «Эх, дороги» и многие другие.

Звуки войны и надежды

Песни, которые прозвучат в постановке, создаются в новых аранжировках. Они включают произведения таких авторов, как Василий Соловьев-Седой, Булат Окуджава, Матвей Блантер и Владимир Высоцкий. Отрывки из подлинных фронтовых писем воинов, ушедших защищать своих близких и Родину, читает в записи Дмитрий Куличков.

Ключевые песни спектакля

«Вечер на рейде» — В. Соловьев-Седой, А. Чуркин

«Заветный камень» — Б. Мокроусов, А. Жаров

«Катюша» — М. Блантер, М. Исаковский

«Колыбельная» — М. Блантер, А. Коваленков

Старинная солдатская песня — Б. Окуджава

«Воспоминание Лизы» — вокализ из оперы К. Молчанова «А зори здесь тихие»

«Рябины» — В. Гаврилин, А . Шульгина (из цикла «Военные письма»)

«До свидания, мальчики» — Б. Окуджава

«Так случилось, мужчины ушли» — В. Высоцкий

«Эх, дороги» — А. Новиков, Л. Ошанин

«Баллада о военных летчицах» — Е. Крылатов, Е. Евтушенко

«Нежность» — А. Пахмутова, Н. Добронравов

«Уходили парни на войну» — В. Баснер, Р. Казакова

«Простите пехоте» — Б. Окуджава

«Эхо» — В. Высоцкий

«Der alef-beis» («На припечке») — М. Варшавский

«Под горой растут цветочки» — русская народная песня

«На всю оставшуюся жизнь» — В. Баснер, П. Фоменко, Б. Вахтин

«Там, где была война» — В. Дмитриев, А. Ольгин

«Соловьи» — В. Соловьёв-Седой, А. Фатьянов

Также в спектакле звучат русские народные частушки, фрагменты фортепианного трио №2 Д. Шостаковича, музыка Дж. Вильямса из кинофильма «Список Шиндлера» и отрывки из военных писем.