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Победа. Реквием
Билеты от 2000₽
Киноафиша Победа. Реквием

Спектакль Победа. Реквием

Советские военные шлягеры в завораживающем переложении на женский хор
Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Военные песни в исполнении женщин: уникальный спектакль к юбилею Победы от Театра Елены Камбуровой

В этом сезоне на сцене театра пройдет уникальный спектакль, в котором военные песни исполняются исключительно женскими голосами. Под аккомпанемент женского оркестра зрители смогут насладиться неповторимым звучанием и атмосферой, созданной талантливыми артистками.

Концепция спектакля

Идея спектакля принадлежит Ивану Поповски, ученику известного режиссера Петра Фоменко. Вместо традиционных мужских образов на сцене появляются свежие земляные холмики, строки из последних писем и пустые сапоги, символизирующие потерянные жизни на войне. Это создает глубокий эмоциональный контекст, который заставляет задуматься о трагедии войны.

Юбилейный концерт

Спектакль приурочен к семидесятилетию окончания Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на такую значимую дату, в постановке нет места штампам официоза или излишнему пафосу. Артисты мастерски передают чувства, не перегружая их громкими интонациями и преувеличенными эмоциями.

Звезда вечера

Особое внимание зрителей привлечет появление легендарной Елены Камбуровой, которая добавит неповторимый шарм и глубину в это музыкальное представление. Приготовьте носовые платки — эмоции, которые будут вызваны спектаклем, могут оказаться очень сильными.

Не пропустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое сочетает в себе музыку, поэзию и глубокую человеческую драму.

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Елена Камбурова
Елена Веремеенко
Надежда Гулицкая
Юлия Зыбцева
Анна Комова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Победа. Реквием Победа. Реквием Победа. Реквием Победа. Реквием

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