Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
По зеленым холмам океана
Киноафиша По зеленым холмам океана

Спектакль По зеленым холмам океана

Постановка
Город 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения старого храброго Волка

Старый храбрый Волк одиноко живет в своем лесном деревянном доме. У него нет друзей — Лиса слишком коварная, Филин — большой насмешник, Ворона просто злюка, а Зайчик, к сожалению, трусишка. Однако Волк мечтает о большом приключении: он хочет построить корабль и отправиться в кругосветное путешествие в поисках «океана света, счастья и радости», о котором никто даже не слыхал.

Друзья на горизонте

Но как перенести тяготы такого трудного вояжа в одиночку? Волку очень нужны друзья, на которых можно положиться. Он решает объявить на весь лес, что готов принять в свою команду самых верных, смелых и отчаянных зверей. И первым, как ни странно, откликается Зайчонок. Он обладает невероятным даром: его игра на барабане завораживает всех, кто слышит его серебряную дробь.

Зависть и опасность

Узнав о зародившейся дружбе, Лиса, Филин и Ворона, движимые завистью, готовы пойти на разрушительный поступок. Будет ли дружба Волка и Зайчонка сильнее их козней? Юные самарские зрители смогут пройти вместе с героями сказки через все испытания и опасности, узнавая, на что способно доброе сердце и какие чудеса можно совершить, если верить в себя и в настоящую дружбу!

Режиссер
Станислав Полихин
В ролях
Борис Трейбич
Ольга Сергеева
Татьяна Стенина
Татьяна Быкова
Егор Кротов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 сентября
Город Самара, просп. Ленина, 14а
12:00 от 550 ₽

Фотографии

По зеленым холмам океана По зеленым холмам океана По зеленым холмам океана По зеленым холмам океана По зеленым холмам океана По зеленым холмам океана По зеленым холмам океана

В ближайшие дни

Мафия
18+
Иммерсивный Экспериментальный
Мафия
20 августа в 19:00 Пространство «Коза-артист»
от 1800 ₽
12+
Экспериментальный Сторителлинг
Медиаурок. Литература не по учебнику
24 января в 19:00 ДК «Колос»
от 500 ₽
Эпилог
16+
Драма
Эпилог
18 октября в 18:00 Камерная сцена
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше