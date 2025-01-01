Спектакль По зеленым холмам океана

Приключения старого храброго Волка

Старый храбрый Волк одиноко живет в своем лесном деревянном доме. У него нет друзей — Лиса слишком коварная, Филин — большой насмешник, Ворона просто злюка, а Зайчик, к сожалению, трусишка. Однако Волк мечтает о большом приключении: он хочет построить корабль и отправиться в кругосветное путешествие в поисках «океана света, счастья и радости», о котором никто даже не слыхал.

Друзья на горизонте

Но как перенести тяготы такого трудного вояжа в одиночку? Волку очень нужны друзья, на которых можно положиться. Он решает объявить на весь лес, что готов принять в свою команду самых верных, смелых и отчаянных зверей. И первым, как ни странно, откликается Зайчонок. Он обладает невероятным даром: его игра на барабане завораживает всех, кто слышит его серебряную дробь.

Зависть и опасность

Узнав о зародившейся дружбе, Лиса, Филин и Ворона, движимые завистью, готовы пойти на разрушительный поступок. Будет ли дружба Волка и Зайчонка сильнее их козней? Юные самарские зрители смогут пройти вместе с героями сказки через все испытания и опасности, узнавая, на что способно доброе сердце и какие чудеса можно совершить, если верить в себя и в настоящую дружбу!