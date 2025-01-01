Спектакль По улице сквозь время. Махаббэт

Приглашаем вас на уникальный спектакль-променад, который пройдет по старинным улицам Казани. Это не просто театральное представление, а настоящая прогулка в мир детской дружбы и первой любви.
На протяжении спектакля зрители станут свидетелями зарождения крепкой дружбы между детьми, которая, несмотря на все преграды, перерастает в искреннюю любовь. Это история о мечтах, надежде и вере в лучшее, которая вдохновляет и заставляет поверить в то, что все желаемое может стать явью.
Спектакль-променад предлагает зрителям не только наблюдать за действием, но и активно участвовать в нем. Прогулка по историческим улицам Казани добавляет особую атмосферу и позволяет зрителям почувствовать себя частью происходящего.
Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории о дружбе и любви! Билеты уже в продаже.