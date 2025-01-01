Спектакль По ту сторону

Меню
По ту сторону
6+
Возраст 6+

Класс-концерт предметов и фактур «По ту сторону...» — Волшебный мир метаморфоз

Чудеса на сцене

В этом уникальном представлении предметы и фактуры оживают в руках талантливых артистов. Перед глазами зрителей они превращаются в самые невероятные существа и объекты: бесстрашных дрессировщиков, ловких жонглёров, загадочных иллюзионистов, а также животных и птиц. Но это не просто трюки — каждый предмет становится частью волшебного мира, открывающегося «по ту сторону» привычной реальности.

Метаморфозы и фантазия

Каждое выступление — это захватывающее приключение, где привычные вещи обретут новые, неожиданные формы. Зрители смогут наблюдать, как простые объекты превращаются в странные, но завораживающие создания, словно по волшебству. Это шоу — о том, как фантазия может вдохнуть жизнь в обычные вещи, наполняя их новыми смыслами и образами.

Загляните по ту сторону реальности

«По ту сторону...» приглашает вас осознать магию, которая скрыта в мире вокруг нас. Эта постановка раскрывает чудо повседневности и заставляет взглянуть на окружающие нас предметы с новой, неожиданной стороны. Приходите и откройте для себя этот удивительный мир метаморфоз, где всё возможно!

Октябрь
7 октября вторник
18:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 600 ₽

