По следам великих путешественников. Концерт с русским оркестром

Концерт с русским оркестром в Екатеринбурге

Приглашаем вас на незабываемый концерт Уральского государственного русского оркестра. В этом музыкальном событии участвует талантливая чтец Лариса Покровская, которая добавит особую атмосферу в исполнение произведений.

В программе концерта вы услышите популярные музыкальные произведения из фильмов, таких как «Пираты Карибского моря» и «Дети капитана Гранта». Также в репертуаре – сочинения композиторов В. Андреева, Г. Шендерева, С. Сиротина и А. Бызова.

Этот вечер обещает быть ярким и волнующим, воссоздающим не только музыкальные шедевры, но и настроение известных кинокартин. Не упустите возможность насладиться живой музыкой и великолепными чтениями!