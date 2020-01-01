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По щучьему веленью
Билеты от 400₽
Киноафиша По щучьему веленью

Спектакль По щучьему веленью

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Сергей Образцов
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Спектакль-калейдоскоп из «золотого фонда» Театра Образцова

Спектакль по мотивам русских народных сказок

Пьеса Е. Тараховской, лежащая в основе спектакля, написана по мотивам русских народных сказках «По щучьему велению», «Царевна Несмеяна» и «Плясовая гармонь». Этот спектакль радует маленьких зрителей уже более 80 лет!

Забавные сюжеты и перчаточные куклы

Современные зрители также смогут оценить увлекательные сюжеты и смешных перчаточных кукол, которые делают каждое представление ярким и незабываемым.

Театральная классика

«У многих театров, как у МХАТа, есть своя «Чайка» — спектакль, который театр считает своим кредо. Так получилось, что наша «Щука» (мы так сокращенно называем спектакль «По щучьему велению») стала нашей "Чайкой"», — говорил Сергей Образцов.

Приглашаем вас на этот замечательный спектакль!

Не упустите шанс насладиться этим театральным шедевром, который объединяет поколения и дарит радость зрителям всех возрастов!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
11:00 от 600 ₽
14 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
11:00 от 400 ₽
27 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:30 от 600 ₽

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