Спектакль По щучьему веленью

Спектакль-калейдоскоп из «золотого фонда» Театра Образцова

Спектакль по мотивам русских народных сказок

Пьеса Е. Тараховской, лежащая в основе спектакля, написана по мотивам русских народных сказках «По щучьему велению», «Царевна Несмеяна» и «Плясовая гармонь». Этот спектакль радует маленьких зрителей уже более 80 лет!

Забавные сюжеты и перчаточные куклы

Современные зрители также смогут оценить увлекательные сюжеты и смешных перчаточных кукол, которые делают каждое представление ярким и незабываемым.

Театральная классика

«У многих театров, как у МХАТа, есть своя «Чайка» — спектакль, который театр считает своим кредо. Так получилось, что наша «Щука» (мы так сокращенно называем спектакль «По щучьему велению») стала нашей "Чайкой"», — говорил Сергей Образцов.

Приглашаем вас на этот замечательный спектакль!

Не упустите шанс насладиться этим театральным шедевром, который объединяет поколения и дарит радость зрителям всех возрастов!