По щучьему веленью
Киноафиша По щучьему веленью

Спектакль По щучьему веленью

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 0+
Режиссер Альберт Авходеев
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Чудеса по "Щучьему велению": Спектакль о приключениях Емели

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, основанный на популярной русской сказке о Емеле! Эта постановка расскажет о том, как обычный парень, полеживая на печи, совершает невероятные приключения, начиная с одной простой поездки за водой.

Сюжет спектакля

Емеля, главный герой, однажды решает сходить на речку за водой, и именно там его ждет неожиданная встреча с волшебной Щукой. С этого момента его жизнь меняется: по «щучьему велению» начинают происходить настоящие чудеса, а Емеля получает возможность исполнять свои желания. Спектакль наполнен яркими образами, музыкальными номерами и увлекательными моментами, которые не оставят равнодушными зрителей всех возрастов.

Интересные факты

Эта версия сказки не только развлекает, но и учит ценить дружбу, смелость и силу доброты. Интерактивные элементы постановки позволят зрителям стать частью волшебного мира, а оригинальные костюмы и декорации погрузят в атмосферу русской народной культуры.

Почему стоит посетить спектакль?

Спектакль подходит как для детей, так и для взрослых. Это отличная возможность провести время с семьей и насладиться живым театром. Не упустите шанс увидеть, как старинная сказка обретает новую жизнь на сцене!

Не забудьте приобрести билеты заранее, ведь это шоу обещает стать настоящей театральной сенсацией!

