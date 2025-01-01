Меню
По щучьему велению
Киноафиша По щучьему велению

Спектакль По щучьему велению

Постановка
Новый театр кукол 0+
Режиссер Вадим Домбровский
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Емеля и волшебная Щука: сказка о желании и чудесах

В этом сезоне зрителей ждет удивительный спектакль, основанный на народной сказке о незадачливом Емеле. В центре сюжета – волшебная Щука, которая дарует Емеле «заветное слово». С его помощью все желания молодого героя начинают сбываться, и жизнь наполняется чудесами.

Сюжетные перипетии

Емеля, главный герой спектакля, оказывается в необычных ситуациях. Без лошади сани мчатся по снегу, без топора дрова рубятся сами, на сосне расцветают розы, а даже царевна Несмеяна не может устоять перед чарами его желаний и улыбается. Каждый новый эпизод наполнен юмором и волшебством, что делает спектакль интересным для зрителей всех возрастов.

Интересные факты

  • Спектакль основан на традиционных русских народных сказках, которые передаются из поколения в поколение.
  • В постановке используются оригинальные декорации и костюмы, что создает уникальную атмосферу.
  • Зрители смогут увидеть, как с помощью театральных эффектов оживают волшебные элементы сюжета.

 

