Емеля и волшебная Щука: сказка о желании и чудесах

В этом сезоне зрителей ждет удивительный спектакль, основанный на народной сказке о незадачливом Емеле. В центре сюжета – волшебная Щука, которая дарует Емеле «заветное слово». С его помощью все желания молодого героя начинают сбываться, и жизнь наполняется чудесами.

Сюжетные перипетии

Емеля, главный герой спектакля, оказывается в необычных ситуациях. Без лошади сани мчатся по снегу, без топора дрова рубятся сами, на сосне расцветают розы, а даже царевна Несмеяна не может устоять перед чарами его желаний и улыбается. Каждый новый эпизод наполнен юмором и волшебством, что делает спектакль интересным для зрителей всех возрастов.

Интересные факты