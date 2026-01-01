Сказка о Емеле и волшебной щуке в театре "Zart House"

В театре "Zart House" состоится спектакль по популярной сказке о Емеле и волшебной щуке. Эта история знакома многим: ленивый парень Емеля случайно встречает говорящую щуку, которая дарует ему возможность исполнять свои желания. На сцене развернется настоящая сказка, полная неожиданных встреч и захватывающих событий!

Емеля — простой и бесхитростный, но крайне ленивый парень. В один из обычных дней, сливающихся в бесконечную рутину, он сталкивается с волшебной щукой. С этого момента его жизнь кардинально меняется: печь возит его, куда он прикажет, а предметы в доме выполняют всю работу! Даже царский двор и сам царь готовы плясать под его дудку.

Спектакль задает важные вопросы: куда приведут желания Емелю и возможно ли получить всё в этой жизни при помощи волшебства? Эти темы близки как детям, так и взрослым, и в новогодние дни мы приглашаем вас насладиться этой удивительной историей, где чудеса происходят на каждом шагу!