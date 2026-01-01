Оповещения от Киноафиши
Спектакль По щучьему велению!

Режиссер Татьяна Завьялова

О спектакле

Сказка о Емеле и волшебной щуке в театре "Zart House"

В театре "Zart House" состоится спектакль по популярной сказке о Емеле и волшебной щуке. Эта история знакома многим: ленивый парень Емеля случайно встречает говорящую щуку, которая дарует ему возможность исполнять свои желания. На сцене развернется настоящая сказка, полная неожиданных встреч и захватывающих событий!

Емеля — простой и бесхитростный, но крайне ленивый парень. В один из обычных дней, сливающихся в бесконечную рутину, он сталкивается с волшебной щукой. С этого момента его жизнь кардинально меняется: печь возит его, куда он прикажет, а предметы в доме выполняют всю работу! Даже царский двор и сам царь готовы плясать под его дудку.

Спектакль задает важные вопросы: куда приведут желания Емелю и возможно ли получить всё в этой жизни при помощи волшебства? Эти темы близки как детям, так и взрослым, и в новогодние дни мы приглашаем вас насладиться этой удивительной историей, где чудеса происходят на каждом шагу!

 

Фотографии

По щучьему велению! По щучьему велению! По щучьему велению! По щучьему велению! По щучьему велению! По щучьему велению! По щучьему велению! По щучьему велению!
