По щучьему велению
Киноафиша По щучьему велению

Спектакль По щучьему велению

0+
Режиссер Вячеслав Егоров
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детский музыкальный спектакль в Краснодаре 

В одной деревне жил-был старик. У него было три сына: двое умных и третий — дурачок Емеля. Старшие братья много трудятся, а Емеля предпочитает проводить время на печке, ни о чем не заботясь. Однажды его отправляют за водой, и с этого момента начинаются его увлекательные приключения.

Спектакль «По щучьему велению» — это яркое и красочное театральное представление, которое не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей. Все персонажи сказки, включая царя, царицу, офицеров, Емелю и его братьев, исполняются артистами Государственного кубанского казачьего ансамбля «Криница».

Творческая команда

  • Композитор: заслуженный деятель искусств России Владимир Чернявский
  • Либретто: Людмила Фоминых по мотивам русской народной сказки
  • Режиссёр-постановщик: народный артист России Вячеслав Егоров
  • Художественный руководитель: заслуженный деятель искусств России Владимир Капаев

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир сказки и насладиться яркими выступлениями замечательных артистов. «По щучьему велению» — спектакль, который станет настоящим подарком для всей семьи!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 сентября
ДК «Юность» Краснодар, Темрюкский р-н, станица Тамань, Карла Маркса, 165
12:00 от 400 ₽

