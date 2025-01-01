Детский музыкальный спектакль в Краснодаре

В одной деревне жил-был старик. У него было три сына: двое умных и третий — дурачок Емеля. Старшие братья много трудятся, а Емеля предпочитает проводить время на печке, ни о чем не заботясь. Однажды его отправляют за водой, и с этого момента начинаются его увлекательные приключения.

Спектакль «По щучьему велению» — это яркое и красочное театральное представление, которое не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей. Все персонажи сказки, включая царя, царицу, офицеров, Емелю и его братьев, исполняются артистами Государственного кубанского казачьего ансамбля «Криница».

Творческая команда

Композитор: заслуженный деятель искусств России Владимир Чернявский

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир сказки и насладиться яркими выступлениями замечательных артистов. «По щучьему велению» — спектакль, который станет настоящим подарком для всей семьи!