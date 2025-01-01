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По щучьему велению
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Спектакль По щучьему велению

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Емеля и волшебная щука» — сказочное приключение на сцене этнографического театра

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Емеля и волшебная щука», который подарит зрителям незабываемые эмоции и погрузит в мир волшебства и приключений. Это история о ленивом, но добром парне Емеле, который оказался в центре удивительных событий.

Сюжет

Жил-был Емеля с тремя сестрами — Дашей, Глашей и Дуняшей. Он любил петь и есть кашу, но работать не слишком стремился. Однажды, отправившись за водой, Емеля поймал волшебную щуку. Щука, заговорив человеческим голосом, предложила ему исполнить любое желание в обмен на свободу. Емеля, решив отпустить щуку, даже не подозревал, какие чудеса ждут его впереди.

Скоро о чудесах, которые творит Емеля, узнал сам Царь-батюшка. Он призвал Емелю, чтобы тот объяснил, как ему удается творить волшебство. Между тем, царевна влюбилась в Емелю, но счастью помешал зловещий жених Вольдемар. Как развиваются события и чем закончится эта история, вы узнаете, лишь посетив наш театр!

Герои на сцене

В спектакле зрители встретят не только самого Емелю, но и его веселую подругу Дубинку, царевну Фефилу и множество других ярких персонажей. На сцене оживут топоры и ведра, а бревна будут танцевать, создавая атмосферу настоящего волшебства.

Интересные факты

Спектакль основан на русской народной сказке и сочетает в себе элементы комедии и фэнтези. Это отличная возможность для детей увидеть, как можно реализовать свои мечты и как важна дружба. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!

Ждем вас в нашем театре, чтобы вместе окунуться в мир чудес и волшебства!

Режиссер
Михаил Мизюков
В ролях
Павел Суетин
Дмитрий Колыго
Светлана Американцева
Виктор Присмотров
Александр Пантелеев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽

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