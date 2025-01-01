Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
По щучьему велению
Киноафиша По щучьему велению

Спектакль По щучьему велению

Постановка
Новый театр кукол 0+
Режиссер Вадим Домбровский
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Емеля и волшебная щука»: детская сказка на сцене Нового театра кукол

В этом сезоне зрители смогут насладиться удивительным спектаклем «Емеля и волшебная щука», который перенесет их в мир русской народной сказки. Главный герой, незадачливый Емеля, ловит волшебную щуку, и его жизнь навсегда меняется. Щука дарит ему «заветное слово», с помощью которого сбываются все его желания.

Фантастические превращения

Сюжет спектакля полон неожиданных поворотов: сани движутся без лошади, дрова рубятся без топора, а на сосне распускаются розы. Эти волшебные моменты обещают стать яркими акцентами постановки, которая сочетает в себе элементы комедии и фэнтези.

Царевна Несмеяна

Не обойдется без знаменитой царевны Несмеяны, которая, согласно сюжету, не смеется никогда. Но благодаря Емеле, у которого есть волшебная сила, она наконец-то рассмеется. Это момент, который обязательно запомнится зрителям, напоминая о том, что даже самые безнадежные ситуации могут иметь счастливый конец.

Захватывающая атмосфера

Спектакль подготовлен с учетом всех современных театральных тенденций и обещает быть не только интересным, но и визуально впечатляющим. Яркие костюмы, удивительные декорации и музыкальное сопровождение создадут уникальную атмосферу, которая погрузит зрителей в сказочный мир.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления! Спектакль «Емеля и волшебная щука» пройдет на сцене театра [название театра] [даты спектакля]. Билеты уже в продаже!

Купить билет на спектакль По щучьему велению

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
6 декабря суббота
11:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽
14:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽

В ближайшие дни

Привет, мам!
18+
Драма
Привет, мам!
25 октября в 19:00 Veritas
от 800 ₽
Плохие девчонки
18+
Комедия
Плохие девчонки
9 февраля в 19:00 Центральный концертный зал
от 2500 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
12 ноября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 2200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше