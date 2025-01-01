Спектакль По щучьему велению

Музыкальная сказка «По щучьему велению» Омского ТЮЗа

Омский ТЮЗ приготовил для своих маленьких друзей и их родителей настоящий сюрприз – музыкальную сказку о том, как исполняются желания. «По щучьему велению» – это история о том, как Емеля, с помощью волшебной щуки, получает возможность осуществлять свои желания. Ведра начинают ходить за водой сами, а печка превращается в транспортное средство. Сначала может показаться, что Емеля тратит драгоценное волшебство на обыденные вещи.

Смысл волшебства

«Эх, вот если бы мне в руки попалась такая щука, то я бы не растерялся» – подумает зритель. Но оказывается, что загадывать желания – это не такое уж простое занятие. Для этого нужно понять себя и свои истинные желания. Народная мудрость напоминает, что счастье в конечном счете зависит только от самого человека. Спектакль говорит об этих серьезных вещах самым понятным языком – с помощью юмора.

Искусство и музыка

Здесь переплелись ирония и гротеск, клоунада и буффонада. Для музыкального оформления сказки создан актерский мини-оркестр, в котором используются необычные музыкальные инструменты – пила, табурет, ложки и даже горох. Это придаст спектаклю уникальность и сделает его незабываемым для зрителей.

В ролях и команда

В спектакле задействованы талантливые актеры: Никита Заикин, Вероника Супрун, Галина Волокитина, Данил Супрун, Евгений Сизов, Димитрий Пономарёв, Таисия Галочкина, Ирина Коломиец, Александр Карпов, Кирилл Фриц, Виталий Сосой, Евгений Сухотерин, Иван Павлов, Анна Сосой, Григорий Волокитин.

Режиссеры: Анастасия Старцева и Алексей Осипов.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и юмора вместе с «По щучьему велению»!