По щучьему велению...
Киноафиша По щучьему велению...

Спектакль По щучьему велению...

Постановка
Вернадского 13 0+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Яркое музыкально-театрализованное баловство «По щучьему велению»

Приглашаем вас на яркое музыкально-театрализованное представление «По щучьему велению», которое переносит зрителей в волшебный мир русской народной сказки о лентяе Емеле. Это спектакль, наполненный смехом и радостью, подарит незабываемые моменты как детям, так и взрослым.

Сюжет и атмосфера

Главный герой, Емеля, — истинный лентяй, который неожиданно сталкивается с чудесами и приключениями, благодаря щуке, исполняющей его желания. Спектакль наполнен яркими музыкальными номерами и красочными костюмами, которые создают атмосферу настоящего праздника. Зрители увидят, как легко можно изменить свою судьбу, если не бояться мечтать.

Для всей семьи

«По щучьему велению» — это не просто спектакль, а настоящее театральное приключение, способное поднять настроение и вызвать улыбку у каждого зрителя. Спектакль будет интересен как малышам, так и их родителям, ведь в нем заложены важные жизненные уроки о дружбе, любви и стремлении к мечте.

Погрузитесь в мир сказок и музыки, и пусть «По щучьему велению» станет ярким событием вашего осеннего вечера!

Режиссер
Елена Громова
В ролях
Виктор Кузин
Александр Юшин
Ринат Мифтяхов
Евгения Войцеховская
Надежда Карпухина

Фотографии

По щучьему велению... По щучьему велению... По щучьему велению... По щучьему велению...
