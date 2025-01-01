Спектакль По щучьему велению (Сыктывкар)

Лучшие фольклорные традиции для детей на сцене Рязанской драмы

Приглашаем вас на волшебный спектакль «По щучьему велению», который перенесет зрителей в мир доброй и сказочной истории. Этот спектакль излучает тепло и магию, сохраняя лучшие традиции русского фольклора без современных экспериментов и излишеств.

Чудеса, способные удивить

В этом спектакле вы увидите, как ведра действительно ходят сами, печка катится по сцене, а сани движутся в полное соответствие с сюжетом. Дрова, словно по волшебству, прыгают прямо в руки, а слезы Несмеяны текут ручьями, создавая атмосферу настоящей сказки.

Яркие образы и декорации

Спектакль напоминает русскую матрешку: он нарядный, яркий и потешный. Белая печь с голубыми узорами, усыпанные снегом елки, красные сани и расписные царские палаты создают уникальный визуальный ряд. Эти картинки из далекого детства словно сошли с мультипликационных экранов или страниц книг, которые бабушки читают на ночь.

Для кого этот спектакль?

«По щучьему велению» — это не только сказка для детей, но и возможность для взрослых вспомнить о волшебстве детства. Спектакль предназначен для всей семьи, и каждый найдет в нем что-то близкое и родное.

Не упустите шанс окунуться в мир сказки и волшебства!