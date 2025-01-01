Спектакль По Руси

Спектакль-путешествие о жизни молодого Максима Горького

Режиссёр Павел Пархоменко представил спектакль, который посвящён отшельнической жизни молодого Максима Горького и его становлению как писателя. Основой инсценировки стали автобиографические рассказы Горького, такие как «По Руси», а также повести «Детство», «В людях», «Мои университеты», очерки и переписка с современниками. Пархоменко стремится глубже раскрыть личность молодого писателя и показать, как его писательская судьба складывалась в непростые исторические моменты.

Горький как гуманист

Режиссёр подчеркивает, что Горький был великим гуманистом, проповедником «Человеколюбия», и важно передать этот аспект его характера на сцене. Сложность его судьбы, борьба с самим собой и поиск смысла жизни, несмотря на тяжёлые условия того времени, являются центральными темами постановки. Тема гуманизма и ценности человеческой жизни остаётся актуальной и необходимой в наше время, как отмечает Пархоменко.

Начало путешествия через судьбу Горького

Спектакль начинается с роковой ночи, когда Горький на Фёдоровском бугре в Казани пытался покончить с собой. Это символическая точка отсчёта, с которой начинается путешествие в прошлое и внутрь самого Горького, его поиски смысла жизни и утверждения своей писательской идентичности.

Пархоменко утверждает, что в процессе работы над спектаклем он стремится передать зрителю не только личность Горького как писателя, но и человека, переживающего важные исторические и внутренние трансформации