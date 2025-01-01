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По Руси
Билеты от 700₽
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Спектакль По Руси

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Спектакль-путешествие о жизни молодого Максима Горького

Режиссёр Павел Пархоменко представил спектакль, который посвящён отшельнической жизни молодого Максима Горького и его становлению как писателя. Основой инсценировки стали автобиографические рассказы Горького, такие как «По Руси», а также повести «Детство», «В людях», «Мои университеты», очерки и переписка с современниками. Пархоменко стремится глубже раскрыть личность молодого писателя и показать, как его писательская судьба складывалась в непростые исторические моменты.

Горький как гуманист
Режиссёр подчеркивает, что Горький был великим гуманистом, проповедником «Человеколюбия», и важно передать этот аспект его характера на сцене. Сложность его судьбы, борьба с самим собой и поиск смысла жизни, несмотря на тяжёлые условия того времени, являются центральными темами постановки. Тема гуманизма и ценности человеческой жизни остаётся актуальной и необходимой в наше время, как отмечает Пархоменко.

Начало путешествия через судьбу Горького
Спектакль начинается с роковой ночи, когда Горький на Фёдоровском бугре в Казани пытался покончить с собой. Это символическая точка отсчёта, с которой начинается путешествие в прошлое и внутрь самого Горького, его поиски смысла жизни и утверждения своей писательской идентичности.

Пархоменко утверждает, что в процессе работы над спектаклем он стремится передать зрителю не только личность Горького как писателя, но и человека, переживающего важные исторические и внутренние трансформации

Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Сергей Барышев
Сергей Барышев
Евгений Кравченко
Дарья Щербакова
Дарья Щербакова
Василий Цыганцов
Наталья Масич
Наталья Масич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 700 ₽

Фотографии

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