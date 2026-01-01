Камерный музыкально-литературный вечер «По Петербургу с Пушкиным: из гостиной в город»

В историческом Доме Кочневой пройдет уникальный вечер, который объединяет живую музыку, поэтическое слово и современные технологии. Программа посвящена имперскому Петербургу XIX века и роли Александра Сергеевича Пушкина в его культурной жизни.

Концепция вечера

Главная идея вечера — плавный переход от камерной атмосферы дворянских гостиных к широким общественным пространствам и улицам Северной столицы. Гостям предстоит не только насладиться литературными произведениями, но и погрузиться в атмосферу того времени.

Что ждет зрителей?

Интерьерная прогулка: Артисты вместе с гостями пройдут по парадным залам особняка, который является ярким образцом архитектуры пушкинской эпохи. Это историческое здание изначально принадлежало купцу Ильину.

Артисты вместе с гостями пройдут по парадным залам особняка, который является ярким образцом архитектуры пушкинской эпохи. Это историческое здание изначально принадлежало купцу Ильину. Литературная часть: В Зеркальном зале прозвучат стихотворения А. С. Пушкина, фрагменты его знаковых произведений, а также личные письма его современников, которые помогут увидеть поэта в новом свете.

В Зеркальном зале прозвучат стихотворения А. С. Пушкина, фрагменты его знаковых произведений, а также личные письма его современников, которые помогут увидеть поэта в новом свете. Музыкальное сопровождение: Романсы и фортепианные миниатюры XIX века создадут подлинный звуковой ландшафт той эпохи, дополняя литературные тексты.

Романсы и фортепианные миниатюры XIX века создадут подлинный звуковой ландшафт той эпохи, дополняя литературные тексты. Мультимедийный показ: На экране оживут архивные гравюры и шедевры исторической живописи, демонстрирующие переулки, набережные и аристократические салоны, такие, какими их видел сам поэт.

Этот вечер обещает стать прекрасной возможностью не только насладиться искусством, но и ближе познакомиться с культурной наследием Петербурга и личностью Пушкина.