Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
По Петербургу с Пушкиным: из гостиной в город
Киноафиша По Петербургу с Пушкиным: из гостиной в город

По Петербургу с Пушкиным: из гостиной в город

12+
Возраст 12+

О выставке

Камерный музыкально-литературный вечер «По Петербургу с Пушкиным: из гостиной в город»

В историческом Доме Кочневой пройдет уникальный вечер, который объединяет живую музыку, поэтическое слово и современные технологии. Программа посвящена имперскому Петербургу XIX века и роли Александра Сергеевича Пушкина в его культурной жизни.

Концепция вечера

Главная идея вечера — плавный переход от камерной атмосферы дворянских гостиных к широким общественным пространствам и улицам Северной столицы. Гостям предстоит не только насладиться литературными произведениями, но и погрузиться в атмосферу того времени.

Что ждет зрителей?

  • Интерьерная прогулка: Артисты вместе с гостями пройдут по парадным залам особняка, который является ярким образцом архитектуры пушкинской эпохи. Это историческое здание изначально принадлежало купцу Ильину.
  • Литературная часть: В Зеркальном зале прозвучат стихотворения А. С. Пушкина, фрагменты его знаковых произведений, а также личные письма его современников, которые помогут увидеть поэта в новом свете.
  • Музыкальное сопровождение: Романсы и фортепианные миниатюры XIX века создадут подлинный звуковой ландшафт той эпохи, дополняя литературные тексты.
  • Мультимедийный показ: На экране оживут архивные гравюры и шедевры исторической живописи, демонстрирующие переулки, набережные и аристократические салоны, такие, какими их видел сам поэт.

Этот вечер обещает стать прекрасной возможностью не только насладиться искусством, но и ближе познакомиться с культурной наследием Петербурга и личностью Пушкина.

Купить билет на выставка По Петербургу с Пушкиным: из гостиной в город

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
17 октября суббота
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 800 ₽

В ближайшие дни

Балет на льду: к 100-летию со дня рождения М. М. Плисецкой
0+
Исторические выставки

Балет на льду: к 100-летию со дня рождения М. М. Плисецкой

16 августа в 09:00 Ледокол «Красин»
Билеты
Академичeский музеум
0+
Живопись Классическое искусство

Академичeский музеум

16 августа в 09:00 Музей Академии художеств
Билеты
Маркет «Светский винтаж»
0+
Выставки-продажи

Маркет «Светский винтаж»

3 октября в 12:00 Музейный комплекс «Вселенная Воды»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше