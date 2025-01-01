Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
По дороге в Бремен
Билеты от 1000₽
Киноафиша По дороге в Бремен

Спектакль По дороге в Бремен

Постановка
МОСТ. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказки Братьев Гримм и легендарные «Бременские музыканты»

А вы читали сказки Братьев Гримм? Или слышали о легендарных «Бременских музыкантах»? Ого, то есть вы не только смотрели и слушали, но и брали книжки в руки и читали? Тогда присоединяйтесь — нам с вами по пути! Добро пожаловать на «По дороге в Бремен»!

Творческий подход Марии Самсоновой

Режиссёр Мария Самсонова с почтением и бережностью отнеслась к тексту великих сказочников, но при этом добавила в историю дружбы Осла, Кота, Петуха и Собаки свою фантазию и долю условности. Она представляет историю во всей её первозданной оригинальности, сохраняя дух классики.

Волшебная атмосфера сказки

В зале не будет зрителей — дети и взрослые, оказавшись в сказке, превратятся в отважных героев, которые уверенно пойдут к своей мечте, преодолевая трудности.

Приключения и испытания на пути

И пусть приключения будут переплетаться с испытаниями: герои проведут ночь в тёмном лесу, а затем столкнутся с разбойниками в хижине. Но этот путь стоит пройти! Ведь впереди всех ждет город мечты — Бремен, и возможность стать настоящими артистами

Режиссер
Мария Самсонова
В ролях
Михаил Казаков
Дарья Белоокая
Дмитрий Аникушин
Александр Сизов
Дарья Лопатина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
МОСТ. Новая сцена Москва, Новинский б-р, 22
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

По дороге в Бремен По дороге в Бремен По дороге в Бремен По дороге в Бремен По дороге в Бремен По дороге в Бремен По дороге в Бремен

В ближайшие дни

Похороните меня за плинтусом
18+
Комедия Драма
Похороните меня за плинтусом
1 сентября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Секрет Кота в сапогах
0+
Детский Детские елки
Секрет Кота в сапогах
27 декабря в 18:00 ГИТИС-театр. Новая сцена
от 1000 ₽
Ночь нежна
18+
Драма
Ночь нежна
29 августа в 19:00 Театр на Малой Ордынке
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше