Спектакль По дороге в Бремен

Сказки Братьев Гримм и легендарные «Бременские музыканты»

А вы читали сказки Братьев Гримм? Или слышали о легендарных «Бременских музыкантах»? Ого, то есть вы не только смотрели и слушали, но и брали книжки в руки и читали? Тогда присоединяйтесь — нам с вами по пути! Добро пожаловать на «По дороге в Бремен»!

Творческий подход Марии Самсоновой

Режиссёр Мария Самсонова с почтением и бережностью отнеслась к тексту великих сказочников, но при этом добавила в историю дружбы Осла, Кота, Петуха и Собаки свою фантазию и долю условности. Она представляет историю во всей её первозданной оригинальности, сохраняя дух классики.

Волшебная атмосфера сказки

В зале не будет зрителей — дети и взрослые, оказавшись в сказке, превратятся в отважных героев, которые уверенно пойдут к своей мечте, преодолевая трудности.

Приключения и испытания на пути

И пусть приключения будут переплетаться с испытаниями: герои проведут ночь в тёмном лесу, а затем столкнутся с разбойниками в хижине. Но этот путь стоит пройти! Ведь впереди всех ждет город мечты — Бремен, и возможность стать настоящими артистами