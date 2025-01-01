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По дороге к страусам
Киноафиша По дороге к страусам

Спектакль По дороге к страусам

Постановка
Камерная сцена 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возрождение классики 60х: спектакль по пьесе Виктора Розова в Театре «Камерная сцена»

Виктор Розов, один из самых ярких представителей драматургии 60-70-х годов, вновь привлекает внимание театральных зрителей. Его творчество, особенно пьеса «В дороге», возвращает нас к эпохе, когда театры были полны надежд и романтики. Сегодня, когда интерес к «шестидесятникам» постепенно возрождается, спектакль «По дороге к страусам» становится актуальным как никогда.

Сюжет и персонажи

Главный герой спектакля — молодой человек, только что окончивший школу. Он еще не знает, чего хочет от жизни, но точно осознает, что ненавидит. Этот персонаж представляет собой «рассерженное поколение», которое ищет своё место в мире, полным противоречий и неопределенности.

На своем пути главный герой встречает множество людей — как хороших, так и плохих. Эти встречи становятся не только испытанием, но и возможностью найти свою любовь. Спектакль обещает быть интересным и глубоким, позволяя зрителям увидеть, как формируется личность в условиях неопределенности.

Атмосфера 60-х

Театр создает уникальную атмосферу, погружая зрителей в мир 60-х годов с их стилягами, задушевными песнями и популярными телепередачами. «Голубые огоньки» и другие элементы той эпохи помогут зрителям не только вспомнить, но и почувствовать дух времени, когда культура искала светлые идеи и вдохновение.

Спектакль «По дороге к страусам» — это не просто история, это возможность пережить целую эпоху и задуматься о том, что действительно важно в жизни. Не упустите шанс увидеть это увлекательное представление, которое станет настоящим событием в театральной жизни города.

Режиссер
Софья Рубина
В ролях
Александр Шмелев
Ольга Арнаутова
Денис Котыков
Ольга Базанова
Оксана Миронова-Крылова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 20 сентября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
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Самара, 11 октября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
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Фотографии

По дороге к страусам По дороге к страусам

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