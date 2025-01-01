Спектакль По - Гоголю

Моноспектакль о великих писателях

Мир вокруг нас так стремителен, что нам всем необходимо время от времени удивляться и открывать что-то новое. Паша Михайлов разделяет это мнение и подготовил для зрителей нечто особенное — моноспектакль, который, что особенно важно, является свежим взглядом на творчество двух великих писателей.

Диалог двух гениев

Эдгар Аллан По и Николай Васильевич Гоголь родились в один год — 1809-м, и их объединяют не только общие черты внешности, но и схожие страхи, а также восхищение творчеством Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В моноспектакле эти два писателя предстают перед зрителями как астральные близнецы, которые общаются между собой с помощью неразгаданных тайн.

Непостижимый контакт

На сцене их диалог становится основой спектакля: Эдгар пишет Гоголю, и тот отвечает ему, затем происходит обмен мнениями и ощущениями в обратном порядке. Этот таинственный разговор позволит вам углубиться в непростые философские концепции творчества и судьбы.

Где и когда

Приглашаем вас насладиться этим уникальным спектаклем 30 сентября в баре «Dry&wet». Это первая московская презентация, и спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни города.

Авторская атмосфера

Хотя на сцене будет тот же Паша Михайлов, каждый новый спектакль — это новая интерпретация. Кроме того, вечер дополнят авторские коктейли от Dry&wet, которые создадут незабываемую атмосферу.

Вход строго по билетам. Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального спектакля!