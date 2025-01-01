Пневмослон. Завод «Пневмослон». Тяжёлая промышленность

Концерт ска-панк группы «Пневмослон» в Санкт-Петербурге

18 октября в 20:00 в клубе A2 пройдет незабываемый концерт ска-панк группы «Пневмослон». Эта известная питерская команда вновь порадует своих поклонников ярким и энергичным выступлением.

Что ждать от концерта?

На этом концерте зрители смогут услышать лучшие «тяжёлые» песни группы, а также главные «лёгкие» хиты в уникальной обработке. «Пневмослон» известен своим необычным подходом к музыке, и этот вечер обещает быть не только музыкальным, но и настоящим шоу.

Интересные факты о группе

«Пневмослон» была основана в Санкт-Петербурге и быстро завоевала популярность благодаря своему яркому стилю и запоминающимся мелодиям. Группа активно выступает на различных фестивалях и концертах, а их песни часто звучат на радиостанциях.

Приходите и зарядитесь позитивной энергией от «Пневмослона»!