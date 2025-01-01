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Пневмослон. Завод «Пневмослон». Тяжёлая промышленность
Билеты от 2500₽
Киноафиша Пневмослон. Завод «Пневмослон». Тяжёлая промышленность

Пневмослон. Завод «Пневмослон». Тяжёлая промышленность

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт ска-панк группы «Пневмослон» в Санкт-Петербурге

18 октября в 20:00 в клубе A2 пройдет незабываемый концерт ска-панк группы «Пневмослон». Эта известная питерская команда вновь порадует своих поклонников ярким и энергичным выступлением.

Что ждать от концерта?

На этом концерте зрители смогут услышать лучшие «тяжёлые» песни группы, а также главные «лёгкие» хиты в уникальной обработке. «Пневмослон» известен своим необычным подходом к музыке, и этот вечер обещает быть не только музыкальным, но и настоящим шоу.

Интересные факты о группе

«Пневмослон» была основана в Санкт-Петербурге и быстро завоевала популярность благодаря своему яркому стилю и запоминающимся мелодиям. Группа активно выступает на различных фестивалях и концертах, а их песни часто звучат на радиостанциях.

Приходите и зарядитесь позитивной энергией от «Пневмослона»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
20:00 от 2500 ₽

В других городах

Краснодар, 11 октября
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
20:00 от 2200 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 2300 ₽

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