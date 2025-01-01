Пневмослон. Завод «Пневмослон». Лёгкая промышленность

Концерт группы «Пневмослон» в Санкт-Петербурге

17 октября в 20:00 в клубе A2 пройдет концерт ска-панк группы «Пневмослон». Это уникальная возможность насладиться как «лёгкими» хитами, так и «тяжёлыми» песнями в более легком звучании.

О группе «Пневмослон»

«Пневмослон» — известные представители питерской сцены, которые успешно смешивают элементы ска и панка. Их музыка привлекает внимание своей энергией и запоминающимися мелодиями. В репертуаре группы есть как динамичные треки, так и более мелодичные, что делает их концерты разнообразными и интересными для широкой аудитории.

Что ожидать на концерте?

На концерте зрителей ждут не только любимые хиты, но и новые обработки известных песен. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и получить заряд позитива.

Приходите на концерт «Пневмослон» и насладитесь уникальным звучанием, которое объединяет разные музыкальные стили!