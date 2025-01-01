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Пневмослон. Завод «Пневмослон». Лёгкая промышленность
Билеты от 2500₽
Киноафиша Пневмослон. Завод «Пневмослон». Лёгкая промышленность

Пневмослон. Завод «Пневмослон». Лёгкая промышленность

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Пневмослон» в Санкт-Петербурге

17 октября в 20:00 в клубе A2 пройдет концерт ска-панк группы «Пневмослон». Это уникальная возможность насладиться как «лёгкими» хитами, так и «тяжёлыми» песнями в более легком звучании.

О группе «Пневмослон»

«Пневмослон» — известные представители питерской сцены, которые успешно смешивают элементы ска и панка. Их музыка привлекает внимание своей энергией и запоминающимися мелодиями. В репертуаре группы есть как динамичные треки, так и более мелодичные, что делает их концерты разнообразными и интересными для широкой аудитории.

Что ожидать на концерте?

На концерте зрителей ждут не только любимые хиты, но и новые обработки известных песен. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и получить заряд позитива.

Приходите на концерт «Пневмослон» и насладитесь уникальным звучанием, которое объединяет разные музыкальные стили!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
20:00 от 2500 ₽

В других городах

Краснодар, 10 октября
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
20:00 от 2200 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 2300 ₽

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