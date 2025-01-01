Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пневмослон. Официальный трибьют
Киноафиша Пневмослон. Официальный трибьют

Пневмослон. Официальный трибьют

18+
Возраст 18+

О концерте

Культурный трибьют: «Работники культуры» в туре с программой «Лучшее+новое»

Официальный трибьют группы «Пневмослон» — «Работники культуры» — отправляется в тур с новой программой «Лучшее+новое». В этом шоу команда верных поклонников погрузит зрителей в неповторимую атмосферу и представит как лучшие хиты, так и свежую музыку от хайпкорщиков.

Мастера своего дела

Создание трибьюта легло на плечи самого Лорда Пневмослона. Он подготовил проект на секретном полигоне, чтобы добиться максимально качественного звучания, практически не отличимого от оригинала. Во время выступлений «Работники культуры» используют уникальные технологические решения и обеспечивают высокий уровень артистической составляющей.

Поддержка и качество

Шоу сопровождают техспецы группы «Пневмослон», что позволяет сохранить подлинный дух и атмосферу оригинала. Под руководством фронтмена по прозвищу Худрук «Работники культуры» щедро делятся с публикой идеями и творчеством их вдохновителя — сэра Лорда. Кроме того, член основного коллектива — Поросенок — активно участвует в проектах трибьюта, отвечая за высокое качество исполнения.

По всей России

«Работники культуры» успешно гастролируют по всей России, представляя свои программы не только на сольных концертах, но и на крупных фестивалях. Каждое их выступление — это заряд энергии и хорошего настроения, которое подарит зрителям незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться живым выступлением «Работников культуры»!

Купить билет на концерт Пневмослон. Официальный трибьют

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
1 февраля воскресенье
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1600 ₽
3 февраля вторник
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1600 ₽
4 февраля среда
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1600 ₽
7 февраля суббота
20:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 1600 ₽
10 февраля вторник
20:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1600 ₽
11 февраля среда
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1600 ₽
13 февраля пятница
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Soda Luv
16+
Хип-хоп
Soda Luv
3 апреля в 19:00 Aura
от 1999 ₽
Большой стендап
18+
Юмор
Большой стендап
10 января в 19:00 Воронежский стендап-клуб
от 1000 ₽
Nautilus Pompilius. Лучшее: Вячеслав Бутусов
12+
Рок
Nautilus Pompilius. Лучшее: Вячеслав Бутусов
25 апреля в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 6500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше