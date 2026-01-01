ПМ | Экс-группа «Премьер-министр»

Концерт группы «ПМ» в ресторане «Petter»

Ресторан «Petter» с радостью примет концерт легендарной группы «ПМ», ранее известной как «Премьер-министр». Этот коллектив, созданный продюсером Евгением Фридляндом и саунд-продюсером Кимом Брейтбургом, на протяжении многих лет радует своих поклонников качественной музыкой и яркими выступлениями.

Группа привлекла внимание зрителей в столичном ресторане «Англетеръ» и быстро завоевала популярность. Особенно стоит отметить, что в 2001 году к ансамблю присоединился Марат Чанышев, который стал автором знаменитого хита «Два бриллианта». В 2002 году коллектив представляет Россию на Евровидении с песней «Northern Girl», где занимает почетное 10-е место. Это событие оказало значительное влияние на их карьеру и принесло группе новую волну популярности.

Концерт в «Petter» будет интересен не только давним поклонникам, но и тем, кто хочет больше узнать о истории российского шоу-бизнеса. Ожидайте атмосферу, наполненную музыкой, радостью и теплыми встречами с любимыми артистами.