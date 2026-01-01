Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
ПМ | Экс-группа «Премьер-министр»
Билеты от 3500₽
Киноафиша ПМ | Экс-группа «Премьер-министр»

ПМ | Экс-группа «Премьер-министр»

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте

Концерт группы «ПМ» в ресторане «Petter»

Ресторан «Petter» с радостью примет концерт легендарной группы «ПМ», ранее известной как «Премьер-министр». Этот коллектив, созданный продюсером Евгением Фридляндом и саунд-продюсером Кимом Брейтбургом, на протяжении многих лет радует своих поклонников качественной музыкой и яркими выступлениями.

Группа привлекла внимание зрителей в столичном ресторане «Англетеръ» и быстро завоевала популярность. Особенно стоит отметить, что в 2001 году к ансамблю присоединился Марат Чанышев, который стал автором знаменитого хита «Два бриллианта». В 2002 году коллектив представляет Россию на Евровидении с песней «Northern Girl», где занимает почетное 10-е место. Это событие оказало значительное влияние на их карьеру и принесло группе новую волну популярности.

Концерт в «Petter» будет интересен не только давним поклонникам, но и тем, кто хочет больше узнать о истории российского шоу-бизнеса. Ожидайте атмосферу, наполненную музыкой, радостью и теплыми встречами с любимыми артистами.

Купить билет на концерт ПМ | Экс-группа «Премьер-министр»

Помощь с билетами
Июнь
6 июня суббота
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Черный Кофе
18+
Рок

Черный Кофе

4 июня в 20:00 16 тонн Арбат
от 1500 ₽
DSCH. К 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича
6+
Классическая музыка

DSCH. К 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича

25 сентября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 600 ₽
Марина Шаклеина и ШаБаДоБо Джаз Бэнд
6+
Джаз

Марина Шаклеина и ШаБаДоБо Джаз Бэнд

10 июня в 20:00 Jam Club
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше