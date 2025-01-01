Плюшки. Проверочный концерт

Проверочный концерт группы «Плюшки» в Москве

Группа «Плюшки» готовится удивить своих поклонников проверочным концертом в столице!

Что ожидать от концерта?

«Плюшки» известны своим оригинальным стилем, который сочетает элементы поп-музыки и электронной музыки. На концерте зрители смогут услышать как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции, которые группа готовит для своего предстоящего альбома.

Интересные факты о группе

Группа «Плюшки» была образована в 2016 году и быстро завоевала популярность благодаря своим ярким выступлениям и креативным видео. Они неоднократно становились участниками музыкальных фестивалей и получили несколько премий за вклад в развитие современной музыки.

Не упустите шанс увидеть «Плюшки» вживую — этот концерт обещает быть незабываемым!