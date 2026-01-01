Оповещения от Киноафиши
О концерте

Плюшки: проверочная вечеринка в Москве

Комик-группа «Плюшки» приглашает вас на свою проверочную вечеринку! Эта команда уже зарекомендовала себя как настоящие мастера юмора и креативного подхода. Они являются создателями популярного ютуб канала и участниками таких популярных шоу, как «Игра» и КВН.

Где бы вы ни находились, в понедельник в 19:00 это лучшее место, чтобы провести вечер. Приготовьтесь к зарядке позитива и смеха, ведь «Плюшки» представят свою уникальную программу, полную остроумных шуток и смешных скетчей. Не упустите возможность увидеть их вживую и насладиться отличным настроением!

Не забудьте захватить своих друзей и близких — вместе веселее!

Март
Апрель
12 марта четверг
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽
24 марта вторник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽
9 апреля четверг
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽
30 апреля четверг
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

