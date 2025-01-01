Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пляс: танцевальные встречи
Киноафиша Пляс: танцевальные встречи

Пляс: танцевальные встречи

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Проект «Пляс» с танц-художницей, перформером и преподавателем движения и танца Валентиной Луценко приглашает всех желающих

Проект «Пляс» с танц-художницей, перформером и преподавателем практики движения и танца Валентиной Луценко приглашает всех желающих на цикл встреч, посвящённых свободе движения и пластическому выражению эмоций.

Что такое Пляс?

Пляс — это исконно русское слово, которое является синонимом страстности и стихийности. В отличие от традиционного танца, который регламентирован правилами «искусства», пляс представляет собой средоточие эмоций, естественности и свободы. Здесь нет строгих правил: пляс нельзя «исполнить», в него можно только пуститься и отдаться.

Для кого предназначен проект?

Участие в проекте не требует регулярной танцевальной практики. Каждое занятие завершается общим плясом, что позволяет участникам почувствовать единение и свободу самовыражения в движении.

Присоединяйтесь!

Если вы хотите освободиться от привычных границ и научиться выражать свои эмоции через движение, проект «Пляс» — идеальная возможность для вас. Не упустите шанс стать частью этого уникального опыта!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
11:00

В ближайшие дни

media.tribe. «тонкие материи»
6+
Скульптура Инсталляция Современное искусство
media.tribe. «тонкие материи»
11 октября в 17:00 Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк»
Билеты
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
22 октября в 13:00 Музей йоги Sanskar
от 300 ₽
Сборная квест-игра «Обыграй казино»
6+
Интерактивный
Сборная квест-игра «Обыграй казино»
14 сентября в 18:00 Casino Museum
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше