Проект «Пляс» с танц-художницей, перформером и преподавателем практики движения и танца Валентиной Луценко приглашает всех желающих на цикл встреч, посвящённых свободе движения и пластическому выражению эмоций.

Что такое Пляс?

Пляс — это исконно русское слово, которое является синонимом страстности и стихийности. В отличие от традиционного танца, который регламентирован правилами «искусства», пляс представляет собой средоточие эмоций, естественности и свободы. Здесь нет строгих правил: пляс нельзя «исполнить», в него можно только пуститься и отдаться.

Для кого предназначен проект?

Участие в проекте не требует регулярной танцевальной практики. Каждое занятие завершается общим плясом, что позволяет участникам почувствовать единение и свободу самовыражения в движении.

Присоединяйтесь!

Если вы хотите освободиться от привычных границ и научиться выражать свои эмоции через движение, проект «Пляс» — идеальная возможность для вас. Не упустите шанс стать частью этого уникального опыта!