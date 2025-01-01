Новые танцевальные занятия для людей старше 60 лет в Доме Радио

В феврале Дом Радио открывает дополнительные занятия «Пляса» для людей старше 60 лет. Эти занятия предназначены для тех, кто хочет открыть для себя мир танца и самовыражения.

Адаптированные программы для старшего поколения

Интенсивность занятий будет адаптирована с учетом потребностей и возможностей участников. Занятия не требуют регулярной танцевальной практики, что позволяет всем желающим присоединиться, независимо от уровня подготовки.

Что вас ждет на занятиях?

На занятиях участники смогут:

Изучить свободу движения и пластическое выражение эмоций;

Познакомиться с современными танцами через соматические дисциплины;

Овладеть основами перформативных практик.

Польза танца для пожилых людей

Регулярные занятия танцами помогают не только поддерживать физическую активность, но и улучшать общее эмоциональное состояние. Танец способствует развитию координации, гибкости и социализации, что особенно важно для людей старшего возраста.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного проекта! Занятия начнутся в феврале, следите за анонсами на сайте Дома Радио.