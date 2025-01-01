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Киноафиша Плутни Скапена

Плутни Скапена

Постановка
Рязанский театр драмы 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Плутни Скапена» в Рязанском театре драмы

«Плутни Скапена» — классическая комедия Мольера, полная ярких образов, хитроумных интриг и неожиданных поворотов. Центральный персонаж, изобретательный и остроумный слуга Скапен, виртуозно решает проблемы своих хозяев, используя обман и смекалку. Постановка объединяет искромётный юмор, тонкую сатиру и актуальные темы, которые находят отклик даже спустя века.

Особенности постановки

Рязанский театр драмы представляет своё видение знаменитой пьесы, дополняя её динамичными режиссёрскими находками и выразительной игрой актёров.

  • Современные интерпретации классического текста.
  • Энергичная игра труппы, способная держать зрителей в напряжении от начала до конца.
  • Оригинальные костюмы и декорации, подчёркивающие атмосферу эпохи и характер персонажей.

Для кого спектакль

Эта постановка подойдёт всем, кто любит классические комедии, ищет лёгкости и веселья, а также хочет насладиться мастерством актёров и богатством языка Мольера.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 20 сентября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
18:00 от 500 ₽

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