«Плутни Скапена» в Рязанском театре драмы

«Плутни Скапена» — классическая комедия Мольера, полная ярких образов, хитроумных интриг и неожиданных поворотов. Центральный персонаж, изобретательный и остроумный слуга Скапен, виртуозно решает проблемы своих хозяев, используя обман и смекалку. Постановка объединяет искромётный юмор, тонкую сатиру и актуальные темы, которые находят отклик даже спустя века.

Особенности постановки

Рязанский театр драмы представляет своё видение знаменитой пьесы, дополняя её динамичными режиссёрскими находками и выразительной игрой актёров.

Современные интерпретации классического текста.

Энергичная игра труппы, способная держать зрителей в напряжении от начала до конца.

Оригинальные костюмы и декорации, подчёркивающие атмосферу эпохи и характер персонажей.

Для кого спектакль

Эта постановка подойдёт всем, кто любит классические комедии, ищет лёгкости и веселья, а также хочет насладиться мастерством актёров и богатством языка Мольера.