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Плутни Скапена
Киноафиша Плутни Скапена

Спектакль Плутни Скапена

Гангстерская трагикомедия по мотивам Мольера 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия «Плутни Скапена» — искрометное итальянское приключение

На сцене театра — спектакль по пьесе французского классика XVII века, который обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра. Эта блистательная и остроумная комедия полна захватывающих интриг и веселых приключений, которые перенесут зрителя под палящее солнце Италии.

Сюжет

В центре сюжета — два молодых человека, у каждого из которых свои любовные переживания. Сын влиятельного человека влюблен в бедную девушку, а сын другого — в юную цыганку. Когда отцы узнают об их увлечениях, гнев не заставляет себя ждать. Но на помощь приходит находчивый слуга Скапен, который с помощью череды перевоплощений и обманов постарается восстановить мир в семьях.

Темперамент и музыка

Неаполитанские песни, звучащие в ходе спектакля, добавляют особый колорит и создают атмосферу Италии. Темпераментные диалоги героев не оставят равнодушными зрителей и заставят смеяться даже самых строгих критиков.

Интересные факты

  • Пьеса «Скапен» написана Мольером, одним из самых известных драматургов своего времени.
  • Комедия впервые была поставлена в 1671 году и с тех пор не теряет своей популярности.
  • В спектакле активно используются элементы комедии дель арте, что придает ему динамичность и яркость.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль и насладиться театральным искусством в его наилучшем проявлении!

Режиссер
Андрей Андреев
В ролях
Семен Вашулевский
Артем Виткалов
Екатерина Вишневская
Денис Волков
Анна Дулова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена Плутни Скапена

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